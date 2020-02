vor 53 Min.

Gemeinderat in Merching lehnt Stromzapfsäule für E-Autos ab

Der Meringer Gemeinderat vermisst beim Antrag für eine Stromzapfsäule das entsprechende Gesamtkonzept. Zudem stößt der geplante Standort auf Widerstand.

Von Christina Riedmann-Pooch

Eine kommerzielle Ladesäule für Elektroautos will ein Merchinger auf einem öffentlichen Grundstück vor der Mehrzweckhalle einrichten. Dieser Antrag löste in der jüngsten Gemeinderatssitzung eine rege Debatte aus.

Der Initiator hatte an eine Ladesäule auf Basis des Förderprogramms für Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge gedacht. Voraussetzung ist dabei, den Strom aus erneuerbarer Energie zu beziehen. Die Ladezeit von einem kleineren Auto gab er mit etwa drei Stunden an, ein Tesla wäre deutlich schneller. Da der Merchinger sich auch beruflich viel mit der Automobilindustrie beschäftigt, hielt er seine Idee für zukunftsweisend und beantragte die staatliche Förderung. Die Mindestbetriebszeit für dieses Projekt wären sechs Jahre.

Merchinger Ratsmitglieder lehnt Ladesäule in Wohngebiet ab

Das einzige, was die Gemeinde zu tragen gehabt hätte, wäre die Beschilderung zur Tankstelle gewesen. Die Wartung hätte der Antragsteller übernommen. Wie sich herausstellte, sind jedoch die technischen Voraussetzungen an der Mehrzweckhalle nicht gegeben. Alternativ gäbe es die Möglichkeit, die Ladesäule auf Privatgrund in der Wittelsbacherstraße einzurichten. Technisch bestehen hier die Voraussetzungen für eine Förderung mit einer 6,1 KW-Anlage inklusive Speicher, der Rest wäre über einen Energieversorger mit erneuerbaren Energien gedeckt worden.

Auch dafür konnten sich die Ratsmitglieder nicht erwärmen: Denn die Tankstelle wäre in einem Wohngebiet, in dem die Räte durch den zunehmenden Verkehr Ärger mit Anwohnern befürchteten – zumal keine Parkplätze vorhanden seien. Bürgermeister Martin Walch ärgerte sich, dass die Förderrichtlinien nicht durchdacht seien und diese nun auf die Gemeinden heruntergedrückt würden. Josef Kinader gab zu bedenken, dass man für Merching eher eine Grundsatzdiskussion führen müsse, wie man mit Ladesäulen umgehen sollte: Mit Ausnahmen solle man nicht arbeiten – vielmehr wäre es sinnvoll, wenn man sich ein Gesamtkonzept für den Ort überlegen würde. Da die Frist für die Förderung erst Ende des Jahres endet, könne man sich bis dahin ein Konzept überlegen.

Nur ein Merchinger Ratsmitglied spricht sich für das Projekt aus

Am Ende der Debatte sprach sich nur Wolfgang Teifelhart für die Ladesäule aus: Nicht, weil er ausgesprochener Befürworter der Technologie für E-Autos wäre, wie er betonte – sondern, weil es als Demoprojekt für ihn ein unausweichlicher Schritt in die Zukunft gewesen wäre. Schließlich hätte man auch den Strom von den öffentlichen Photovoltaikanlagen einbinden können. Ganz will man das Thema aber dennoch nicht fallen lassen: Bürgermeister Martin Walch empfahl dem Antragsteller, sein Projekt noch einmal mit dem neuen Rat zu diskutieren. Vielleicht bestehe dann die Möglichkeit, sein Vorhaben in ein durchdachtes Konzept für Merching einzubinden.

