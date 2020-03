01:14 Uhr

Gemeinderat- und Bürgermeister-Wahl in Mering: Alle Ergebnisse zur Kommunalwahl 2020

Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Mering: Die Wahlergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl finden Sie in diesem Artikel, wenn sie feststehen.

Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Mering gibt es am 15. März hier. Wie sehen die Wahlergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl aus?

Hinweis: Wenn die Ergebnisse vorliegen, finden Sie sie in den Grafiken in diesem Text. Bitte laden Sie den Artikel zu einem späteren Zeitpunkt neu, falls noch keine Zahlen angezeigt werden.

Bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern bestimmen auch die Wahlberechtigten in Mering einen neuen Bürgermeister und einen neuen Gemeinderat. Am Abend des 15. März werden sich viele Menschen für die Wahlergebnisse in der Marktgemeinde im Kreis Aichach-Friedberg interessieren. Sie finden die Ergebnisse dann in diesem Artikel.

Aktuelle Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Mering: Bürgermeister- und Gemeinderatswahl

Am Sonntag, 15. März 2020, haben die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Da danach sofort die Auszählung beginnt, sollten die Wahlergebnisse noch am Abend veröffentlicht werden. Sie bekommen sie dann in diesem Artikel.

Wenn bei der Bürgermeister-Wahl keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommt, müssen die beiden mit den besten Ergebnissen am 29. März in die Stichwahl.

Der amtierende Bürgermeister Hans-Dieter Kandler hört auf. Dadurch wird Mering auf jeden Fall einen neuen Bürgermeister bekommen. Als Kandidaten treten Stefan Hummel ( SPD), Florian Mayer ( CSU), Petra von Thienen (Grüne), Mathias Stößlein (UWG) und Gloria Lipert (AfD) an.

Der Gemeinderat von Mering umfasst 24 Sitze. Daher werden auch 24 Kandidaten in dieses Gremium gewählt.

Ergebnis der Bürgermeister- und Marktgemeinderat-Wahl in Mering: Wahlergebnisse der vergangenen Kommunalwahl

2014 setzte sich Hans-Dieter Kandler als Bürgermeister durch. Das waren de Ergebnisse der Gemeinderat-Wahl:

CSU : 11 Sitze

: 11 Sitze SPD : 8 Sitze

: 8 Sitze Grüne: 5 Sitze

Hier finden Sie unsere wichtigsten Artikel zur Kommunalwahl 2020 in Bayern. (sge)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen