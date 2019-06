00:34 Uhr

Gemeinderat will Nachverdichtung regeln

Der Markt Mering überplant ein weiteres bereits bebautes Wohnviertel an der Schloßmühlstraße und bessert beim Oberfeld nach

Von Gönül Frey

Die massive Nachfrage nach Wohnraum hält Mering weiter im Griff. Auch an der Schloßmühlstraße hat ein umfangreicheres Bauvorhaben die Marktgemeinde dazu veranlasst, die Nachverdichtung in dem Viertel mit einem Bebauungsplan zu regeln.

Wie berichtet wollte ein Bauherr auf dem Grundstück Schloßmühlstraße 24 ein Mehrfamilienhaus mit drei Wohnungen sowie ein Zweifamilienhaus errichten. Der Bauausschuss verweigerte im Mai dazu das gemeindliche Einvernehmen und empfahl, einen Bebauungsplan aufzustellen.

In der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates ging es nun erst einmal darum, den Geltungsbereich festzulegen. Aus drei vom Planungsbüro Opla vorgeschlagenen Varianten entschied sich das Gremium für den größtmöglichen Umgriff (siehe Grafik).

CSU-Fraktionssprecher Georg Resch fragte nach, ob es nicht sinnvoll sei, komplett bis zur Augsburger Straße zu planen. Schließlich stehe auch beim Edeka ein Umzug an einen anderen Standort seit längerem zur Debatte. Bürgermeister Hans-Dieter Kandler erklärte jedoch, dass hier noch Verhandlungen ausstehen. „Läuft das zu unserer Zufriedenheit, lassen wir hier Wohnbebauung zu. Wenn nicht, dann nicht“, sagte er. Der Gemeinderat stimmte der Aufstellung des Bebauungsplans „Östlich der Schloßmühlstraße“ mit 19:1 Stimmen zu. Im Anschluss beschloss er für das Gebiet auch noch eine Veränderungssperre.

lOberfeld Befassen musste sich der Marktgemeinderat auch noch einmal mit seinem erst vor kurzem erstellten Bebauungsplan „Oberfeld I“. Wie berichtet kommen wegen des starken Gefälles bei einigen Parzellen die Bauherren mit den vorgeschriebenen Bodenhöhen ihrer Häuser und Garagen nicht zurecht. Der Gemeinderat hatte deswegen für einige Grundstücke neue Festsetzungen beschlossen. Im Zuge der öffentlichen Auslegung hatte einer der Anwohner im angrenzenden Wohngebiet eine umfangreiche Einwendung gegen die Änderung vorgebracht. Dadurch, dass die künftigen Häuser nun höher in die Landschaft aufragen, fühlt er sich benachteiligt. Er kritisiert grundlegende Versäumnisse der Kommune bei der Planung des Neubaugebiets.

Detailliert hatte die Verwaltung für jedes der betroffenen Grundstücke errechnet, wie viel höher das Niveau der Häuser im Vergleich zur Ursprungsplanung liegt. Laut Kandler sind es meist nur zehn Zentimeter und im höchsten Fall einmal 60 Zentimeter.

Auch vonseiten der Grünen gab es kritische Nachfragen dazu, wie es zu den problematischen Regelungen im Bebauungsplan gekommen ist. Laut Armin Neumair aus dem Bauamt war es wohl tatsächlich so, dass in manchen Bereichen aus technischen Gründen die Straße höher gebaut werden musste. Dies sei aber bei der Erstellung des Bebauungsplans noch nicht absehbar gewesen. Wie Kandler anführte, treffen außerdem vor allem bei einem Grundstück Quer- und Längsgefälle des Neubaugebiets sehr ungünstig zusammen. „Das hatten wir nicht im Blick. Das hätte man vielleicht besser lösen können“, räumte er ein. Am Ende wurde die Bebauungsplanänderung ohne Gegenstimmen beschlossen.

