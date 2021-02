vor 2 Min.

Gemeinderat will keine Reihenhäuser in diesem Meringer Wohngebiet

Wie dicht an der Meringer Hartwaldstraße künftig gebaut werden darf, damit befasste sich in seiner jüngsten Sitzung der Gemeinderat.

Plus Mit einem Bebauungsplan will Mering die Nachverdichtung im Bereich "Nördlich der Hartwaldstraße" regeln. Auslöser dafür ist ein konkretes Bauvorhaben.

Von Gönül Frey

Der Druck auf den Wohnungsmarkt in Mering ist groß. Entsprechend dicht wird auf frei werdenden Grundstücken im Ort gebaut. Ein Vorhaben für drei Reihenhäuser an der Hartwaldstraße 21 erschien jedoch dem Bauausschuss in seiner Dezembersitzung als überdimensioniert. Er verweigerte das gemeindliche Einvernehmen. In der Folge befasste sich nun der Gemeinderat mit der Frage, ob er - wie schon in etlichen Gebieten Merings geschehen - hier die künftige Entwicklung mit einem Bebauungsplan regeln soll.

Das Büro Opla stellte in der jüngsten Sitzung einen Vorschlag vor, für welchen Bereich der neue Bebauungsplan "Nördlich der Hartwaldstraße" gelten soll. Dieser grenzt direkt an die beiden Villengrundstücke Hartwaldstraße 29 und 31. Dort plant, wie berichtet, die Firma "Leben+Wohnen" acht allein stehende Häuser auf einem Areal von insgesamt 5400 Quadratmetern. Dazu stellt die Gemeinde gerade den Bebauungsplan "Südlich des Kreutwegs" auf.

Viele Meringer wandten sich wegen der Bebauung an den Gemeinderat

Bezüglich der drei Reihenhäuser fragte Stefan Hummel ( SPD) nach, wie die rechtliche Situation zu dem Bauantrag aussehe. Schließlich sei es im Bauausschuss nicht ganz klar gewesen, ob dieser das gemeindliche Einvernehmen nicht eigentlich hätte gewähren müssen. Bürgermeister Florian Mayer erklärte, dass es eben deswegen wichtig sei, Bebauungsplan und damit verbunden eine Veränderungssperre schnell auf den Weg zu bringen. Irmgard Singer-Prochazka (SPD) verwies darauf, dass sich viele Bürger an den Gemeinderat gewandt haben, weil sie nicht wollen, dass in dem Gebiet so massiv gebaut wird. "Ich bin schon dafür, dass man Bebauungsplan und Veränderungssperre macht", sagte sie.

Ohne Gegenstimmen beschloss der Gemeinderat am Ende, tatsächlich einen Bebauungsplan für das Gebiet aufzustellen und bis dahin eine Veränderungssperre zu erlassen.

Keine Lärmschutzwand am Meringer Freibad

Bereits vor einigen Jahren hat der Gemeinderat einen Bebauungsplan "Am Freibad" aufgestellt. Dabei ging es vor allem darum, den Betrieb des Freibads trotz dessen für ein Wohngebiet zu hohen Geräuschpegel rechtlich abzusichern. In der ersten Fassung des Bebauungsplans wäre dazu eine sechs Meter hohe Lärmschutzwand vorgesehen gewesen. Weil diese in der Nachbarschaft auf keinen Fall erwünscht ist, hat die Kommune nun eine neue Regelung erarbeitet, die ohne diese Lärmschutzwand auskommt. Der entsprechenden Bebauungsplanänderung stimmte der Gemeinderat ohne Einwände zu.

