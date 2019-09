vor 59 Min.

Gemeinsamer Spaß bei „Kulturbunt“

Jugendliche können sich ehrenamtlich engagieren

Von Peter Stöbich

„Kulturbunt“ lautet das Motto eines vor zwei Jahren gestarteten Pilotprojekts im Landkreis, das Hemmschwellen gegenüber Asylbewerbern abbauen und Freundschaften zwischen Jugendlichen initiieren sollte. „Früher lief das Ganze unter der Bezeichnung Freizeitpaten“, sagt Projektleiterin Katharina Blazejewski. Jetzt will der Kreisjugendring (KJR) Aichach-Friedberg die Aktion mit einem etwas anderen Ansatz neu beleben: Für alle jungen Menschen zwischen 18 und 27 Jahren, die sich gern ehrenamtlich engagieren möchten, werden im Friedberger Jugendzentrum regelmäßige Treffen stattfinden. „Dabei steht der Migrationshintergrund nicht mehr so stark im Mittelpunkt wie in den vergangenen Jahren“, sagt Blazejewski.

Um die ehrenamtliche Arbeit im Landkreis zu stärken, gab es schon zahlreiche Ansätze, von einer Freiwilligenmesse über Kulturmittler bis zu Sprachpaten. Der KJR will nun alle jungen Leute motivieren, die mit ihren Ideen etwas bewegen und gemeinsam mit Gleichgesinnten ihre Kompetenzen stärken möchten. Symbol für „Kulturbunt“ ist ein Kreis von helfenden Händen.

Termin für die Treffen im Jugendzentrum ist jeweils der letzte Montag im Monat, also am 30. September, 28. Oktober und 25. November jeweils von 18.30 bis 20.30 Uhr. „Die Teilnehmer sollten Spaß an gemeinsamen Aktionen haben“, so die Projektleiterin, „und offen für andere Kulturen sein, um ein möglichst spannungsfreies Miteinander zu gewährleisten.“

Es gebe viele Möglichkeiten, um Kontakte zu knüpfen und in einem Ehrenamt seine Freizeit sinnvoll zu gestalten. Blazejewski: „Zum Beispiel könnten Jugendliche ihre Technikkenntnisse Senioren vermitteln und ihnen den Umgang mit Computer, Handy und Laptop erklären.“ Das Projekt wird bei der KJR-Vollversammlung erläutert werden, die am 7. November in Friedberg stattfindet. (Foto: Stöbich)

