04:21 Uhr

Generationswechsel bei Blumen Held

Theresia Held weiß ihr Blumengeschäft in besten Händen und übergibt ihren Schlüssel vertrauensvoll an Andrea Weiß (links). Mit im bewährten Team sind weiterhin Simone Wunder und Evi Janicher (rechts).

Floristin Andrea Weiß hat das Fachgeschäft und die Gärtnerei in Rederzhausen übernommen.

Von Sabine Roth

Theresia Held hat mit ihrer langjährigen Mitarbeiterin Andrea Weiß die passende Nachfolgerin für ihren Blumenladen und die Gärtnerei in Rederzhausen gesucht. Weiß kennt den Laden wie ihre eigene Westentasche. Seit 22 Jahren ist die 49-Jährige dort als Floristin angestellt gewesen. „Wir haben jetzt eigentlich nur die Rollen getauscht“, lacht Held, die den Laden in guten Händen wissen wollte.

Für ihre Stammkunden wird sich nichts ändern. Am Angebot auch nicht. Hier wird nach wie vor auf gute deutsche Qualität gesetzt. Der Schwerpunkt liegt auf Schnittblumen, Saisonware und Trauergebinden. Auch mit dem Bestattungsdienst Friede arbeitet Blumen Held weiterhin zusammen.

Die frühere Chefin wird man trotzdem immer wieder im Laden antreffen. „Ich unterstütze gerne für einige Stunden in der Woche“, so die rüstige Rentnerin. Ganz aufhören hätte sie auch gar nicht können. Dafür liebt sie ihre Blumen und ihre Kunden zu sehr. „Gute Leute sind rar und ich freue mich sehr, dass ich Andrea Weiß als Nachfolgerin gewinnen konnte“, so Held, die seit 1990 gemeinsam mit ihrem Mann das Geschäft von seinen Eltern übernommen hat. In Familienhand ist es bereits seit über 60 Jahren. Damals war man noch am Augsburger Stadtmarkt. Das Personal hat die neue Inhaberin übernommen. Hier setzt sie auf Kontinuität und Qualität. Zwei Vollzeitfloristinnen, die schon lange bei Blumen Held tätig sind, unterstützen nach wie vor im Geschäft.

Theresia Held wünscht ihrer frischgebackenen Chefin für die neue Herausforderung ein glückliches Händchen. Zudem möchte sie sich bei ihren Kunden für die jahrelange Treue bedanken. „Ich freue mich, Sie weiterhin hier begrüßen zu dürfen“, so Held. Für die neue Inhaberin war dieser Schritt eine große Herausforderung, die sie aber nach reiflicher Überlegung gerne angenommen hat: „Man muss sich trauen. Ich bin froh, mich so entschieden zu haben.“

Themen Folgen