Genussabend: Menü des Goldenen Sterns kommt zu Ehepaaren nach Hause

Per Zufallsbescheid erhalten mehr als zwölf Ehepaare ein Drei-Gänge-Menü vom Gasthaus Goldener Stern nach Hause geliefert statt einer Einladung ins Schloss oder Rathaus.

„Auch wenn die äußeren Umstände manchmal nicht ideal sind, können wir unserer Freude und dem Genießen durch Gestaltung einer Oase Raum schaffen“, lautet ein Satz der Paartherapeutin und Koordinatorin der Marriage Week im Raum Augsburg, Brigitte Nickel. Dies trifft zu Pandemie-Zeiten besonders zu. Trotz Corona wird die Woche der Ehepaare wieder begangen, wenn auch ein bisschen anders. Die Stadt Friedberg beteiligt sich mit einer besonderen Überraschung für über ein Dutzend Paare, die im „verflixten“ siebten Ehejahr stehen oder ihr fünfundzwanzigstes Ehejubiläum feiern.

Hatte die Stadt in den vergangenen Jahren die Jubilare traditionell zu einem festlichen Abend im besonderen Ambiente des Wittelsbacher Schlosses oder Rathauses empfangen, ist dies in diesem Jahr wegen der Pandemie nicht möglich. Dennoch hat sich die städtische Kulturabteilung zum Ziel gesetzt, einen besonderen Beitrag zu leisten. Sie liefert den Ehepaaren, die per Zufallsentscheid ausgewählt wurden, stattdessen ein 3-Gänge-Menü des Wittelsbacher Spezialitätenwirts Stefan Fuß vom Gasthaus Goldener Stern nach Hause. Die Gewinner, die im Stadtgebiet beheimatet sind, wurden bereits benachrichtigt.

Das Marriage-Menü wird die Familienpflegerin des Stadtrates und weitere Vertreterin des Bürgermeisters, Cornelia Böhm, am Mittwoch, 10. Februar, gemeinsam mit ihrem Ehemann Mark persönlich ausfahren. Die Kommunalpolitikerin freut sich auf diese außergewöhnliche Aufgabe: „Ich unterstütze diese tolle Idee gerne. Es ist schön, dass sich trotz aller Widrigkeiten und Hürden – gesellschaftlich, religiös, kulturell – viele Paare trauen, Ja zueinander zu sagen. Die Ehe ist für viele Menschen nach wie vor erstrebenswert.“

Das steckt hinter dem Genussabend der Stadt Friedberg

Neben den vorbereiteten Gaumenfreuden wird es für die überraschten Paare ein prickelndes Getränk geben. Außerdem gibt Nickel in schriftlicher Form einige Anregungen für die Paare, um die Liebe frisch und lebendig zu halten: „Wir inspirieren an diesem Abend zum Gestalten einer stimmungsvollen Atmosphäre mit Blumen, Kerzen und schöner Musik. Ein gemeinsames Essen und ein gutes Gespräch tun Leib und Seele gut.“

Ihren Ursprung hat die Marriage Week in England, wo der frühere Premierminister Tony Blair erster Schirmherr war. Mittlerweile wird sie von der Ukraine bis nach Irland, von Italien bis nach Australien in über zwanzig Ländern begangen, um auf den Wert der Ehe aufmerksam zu machen. In Deutschland wird sie nun zum elften Mal in Folge zum Valentinstag hin gefeiert, in der Woche vom 7. bis 14. Februar. Seit 2010 unterstützt die Stadt Friedberg diese Idee. Die Anregung dazu kam von Nickel, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Volker, dem langjährigen Pfarrer der evangelischen Kirche Der gute Hirte, zu den Initiatoren und Organisatoren in der Region zählen. Weitere Angebote zur Marriage Week gibt es im Internet - entweder hier oder hier. (AZ)

