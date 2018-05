vor 19 Min.

Geparkte Autos angefahren und geflohen

Zwei Unfallfluchten meldet die Polizei vom Wochenende. Wer hat etwas beobachtet?

Am Samstag zwischen 11.30 Uhr und 11.45 Uhr parkte ein 20-Jähriger sein silberfarbenes Mercedes Cabriolet auf dem Parkplatz des Edeka in der Kissinger Bahnhofstraße. In dieser Zeit wurde sein Pkw durch einen unbekannten Täter an der Beifahrertüre mit einem Kratzer beschädigt. Der Verursacher des Schadens entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Bereits am Freitag parkte ein Autofahrer seinen VW Caddy zwischen 11.10 Uhr und 12.30 Uhr in der Thomas-Dölle-Straße in Friedberg gegenüber der Hausnummer 20. In dieser Zeit wurde sein Fahrzeug an der Front stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Auch hier flüchtete der Verursacher. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 in Verbindung zu setzen.

Themen Folgen