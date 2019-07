vor 17 Min.

Geparkte Autos angefahren und geflohen

Zwei Unfallfluchten meldet die Polizei von den vergangenen Tagen. Wer hat etwas beobachtet?

Am Montag gegen 11.50 Uhr, stellte ein 26-Jähriger seinen schwarzen BMW auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Grünzweigstraße in Kissing ab. Als er nach ca. 20 Minuten zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden am hinteren Stoßfänger seines Fahrzeugs fest. Der Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Am Sonntag gegen 13 Uhr parkte eine junge Frau ihren roten Chevrolet am rechten Fahrbahnrand der Alten Bergstraße in Derching. Als sie am Montagmorgen zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden am linken Außenspiegel ihres Fahrzeugs fest. Hinweise auf die Unfallverursacher nimmt die Friedberger Polizei unter Telefon 0821/323-1710 entgegen.

