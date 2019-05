12:18 Uhr

Geparkter Pkw mutwillig zerkratzt

Der Wagen war am Mittwochnachmittag an der Burgwallstraße geparkt

Am Mittwoch gegen 16 Uhr, stellte eine 33-Jährige ihren schwarzen Pkw der Marke Audi am Parkplatz des Friedberger Hallenbades in der Burgwallstraße ab. Als sie gegen 17 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Kratzer im Lack der rechten Fahrzeugseite fest. Ein noch unbekannter Täter hatte den Lack mutwilligbeschädigt. Es entstand Sachschaden von ca. 500 Euro. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 entgegen.

