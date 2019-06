vor 53 Min.

Geparktes Auto brennt in Mering komplett aus

Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Ursache.

Nur für wenige Minuten hatte ein 59-jähriger Autofahrer seinen Pkw in der Münchner Straße in Mering abgestellt. Als er nach Erledigung seiner Einkäufe zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stand dieses, vermutlich durch einen technischen Defekt im Motorraum ausgelöst, bereits in Flammen. Durch das beherzte Einschreiten von Passanten konnte der Fahrzeugbrand mit dem Einsatz von Feuerlöschern unter Kontrolle gehalten werden. Die sofort hinzugerufenen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Mering löschten schließlich den Brand. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

