11:51 Uhr

Geparktes Auto in Friedberg während Urlaub beschädigt

In der Geistbeckstraße in Friedberg hat es eine Unfallflucht gegeben.

Eine junge Frau aus Friedberg ist in den Urlaub gefahren. In dieser Zeit richtete ein Unbekannter Schaden an ihrem Opel an.

Eine 27-Jährige hat ihren blauen Opel in der Geistbeckstraße in Friedberg abgestellt und nach ihrem Urlaub beschädigt vorgefunden. Das Auto stand seit Anfang Juli am rechten Fahrbahnrand. Während die Besitzerin noch im Urlaub weilte, bemerkte eine Angehörige am 14. Juli, dass der Wagen einen frischen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite aufwies.

Mittlerweile stellte sich laut Polizeiangaben heraus, dass der Unfallverursacher wegfuhr, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von 1000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

Themen Folgen