10:38 Uhr

Geparktes Auto in Kissing mutwillig beschädigt

Unbekannter schlägt in Kissing gegen Windschutzscheibe und zerkratzt den Lack eines geparkten Autos. Wer hat etwas beobachtet?

Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagnachmittag wurde in der VdK-Straße in Kissing ein silberfarbener Opel älteren Baujahrs beschädigt. Ein unbekannter Täter muss gegen die Windschutzscheibe des Pkw geschlagen haben und muss das Fahrzeug auch an der Heckscheibe und an der Motorhaube verkratzt haben.

Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls

Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden, Telefon 0821/323-1710. (AZ)

