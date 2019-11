09:13 Uhr

Geparktes Auto in Mering-St. Afra zerkratzt

2000 Euro Sachschaden gibt es an einem Ford Transit in Mering, weil jemand ihn offenbar mutwillig zerkratzt hat.

In Mering hat ein Unbekannter einen weißen Ford Transit zerkratzt. In der Zeit zwischen Mittwoch, 14 Uhr und Donnerstag, 15 Uhr, ereignete sich der Vorfall in der Egerländerstraße in St. Afra, wo der Wagen geparkt stand.

Der Sachschaden liegt bei 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

