Geplatzter "Amigos"-Auftritt sorgt für Ärger

Plus Eigentlich sollten "Die Amigos" in Kissing auf der Bühne stehen. Doch dann kam die Absage. Wo bekommen Besucher nun das Geld für die Karten zurück?

Ein Album des Schlager-Duos Die Amigos trägt den Titel „Der helle Wahnsinn“. Das werden wohl auch viele Fans gedacht haben, die die Brüder Bernd und Karl-Heinz Ulrich gerne am Gründonnerstag auf der Bühne in der Kissinger Paartalhalle gesehen hätten. Denn Anfang vergangener Woche kam überraschend die Meldung des Veranstalters, dass das Konzert ausfällt. Laut Heiko Gärtner, dem Betreiber der Gastronomie in der Paartalhalle, musste die nahezu ausverkaufte Show „aus organisatorischen Gründen im gegenseitigen Einvernehmen abgesagt werden.“

Auf Anfrage widerspricht Amigo-Manager Wilfried Emig aber deutlich dieser Darstellung. Er betont, dass allein der Veranstalter – das Unternehmen Genussboxx, dessen Direktor Heiko Gärtner ist – dafür verantwortlich sei, dass das Konzert nicht stattfand. Der Grund: Gärtner habe nicht die Gage für das Schlager-Duo überwiesen und sei auch für andere vereinbarte Leistungen wie die Hotelbuchungen nicht aufgekommen. Das sei alles in einem Vertrag vor anderthalb Jahren festgelegt worden. Die Amigos seien nicht Schuld an der Konzertabsage. „Die beiden versuchen, jeden Auftritt wahrzunehmen. Die sind bereits im Rollstuhl und mit Krücken auf die Bühne gegangen“, sagt Emig. Die Brüder aus Hessen stehen bereits seit vielen Jahren auf der Bühne. Die Echo-Gewinner verfügen laut eigenen Angaben über 100 Gold- und Platinauszeichnungen.

Auftritt in Kissing sollte Teil der Amigo-Tour 2019 sein

Für den Auftritt in Kissing hätte die Bühnentechnik laut Emig herangefahren und aufgebaut werden müssen. „Irgendjemand muss ja für das alles aufkommen.“ Schon jetzt seien durch die Absage für Die Amigos Zusatzkosten angefallen. Der Auftritt in Kissing war als Teil der Live-Tour 2019 geplant. Das Schlager-Duo stand ein paar Tage später bereits wieder in Südtirol auf der Bühne. Emig erklärt, dass nun das Management beispielsweise für die Zwischenunterbringung der Musiker selbst aufkommen müsste.

Den Fans stellt sich nun vor allem die Frage, wie sie das Geld für ihre Karten – knapp 70 Euro pro Ticket – zurückbekommen. Amigo-Manager Emig erklärt: „Wir haben damit nichts zu tun.“ Für den Verkauf der Karten sei ganz alleine der Veranstalter zuständig.

Gärtner äußert sich im Hinblick auf die Gage nicht. „Zu dem Thema ist Stillschweigen vereinbart worden“, sagt er. Er verspricht, dass alle Karteninhaber ihr Geld zurückbekommen. Die Rückabwicklung über Ticketshops wie Eventim im Internet sei bereits erfolgt. „Das Geld wird rückvergütet.“ Zudem hatte Gärtner selbst Karten in der Paartalhalle verkauft. Inhaber sollten sich bei ihm im Bistro melden. Viele hätten das bereits gemacht. „Das wird alles in den nächsten Tagen überwiesen.“ In seiner ersten Mitteilung hatte Gärtner noch angekündigt, dass über einen eventuellen Nachholtermin verhandelt werde. Manager Emig weist diese Darstellung zurück. „Ich mache keine Geschäfte mehr mit dem.“ Gärtner gibt keinen Kommentar dazu ab.

Betreiber der Gastronomie in Kissing hat bereits für Aufsehen gesorgt

Der Betreiber der Gastronomie in der Kissinger Paartalhalle hatte zuvor bereits für Aufsehen gesorgt. Anfang 2018 übernahm er zusammen mit seiner Lebensgefährtin Iris Koy den Laden. Doch nur fünf Monate später kündigte die Gemeinde Kissing als Verpächter den Betreibern fristlos. Unter anderem ging es um nicht geleistete Pacht und eine ausstehende Kaution in Höhe von 25.000 Euro. Das wird von den Betreibern nicht bestritten, jedoch führen sie an, dass ihnen die Halle mit „gravierenden Mängeln“ übergeben wurde. Trotz der Kündigung führen sie das Bistro Kiss ’n’ Chill weiter. Zudem finden im großen Erlebachsaal regelmäßig Konzerte und Veranstaltungen statt.

Seit Anfang dieses Jahres streiten nun die Gemeinde und die Betreiber vor einer Zivilkammer des Augsburger Landgerichts. Vergleichsangebote in Bezug auf die Fortdauer beziehungsweise Auflösung des Pachtvertrags sowie die Aufteilung der Kosten brachten keine Lösung. Beim letzten Termin traf der zuständige Richter keine Entscheidung. Zurzeit können die Partien noch Stellungnahmen abgeben. Wie es weitergeht, ist offen.

