vor 49 Min.

Gericht bestätigt: Syrer aus Dasing hat seine Frau vergewaltigt

Plus In zweiter Instanz wird die Strafe für den Angeklagten aus Dasing auf drei Jahre und vier Monate erhöht. Der Anwalt kündigt erneut Berufung an.

Von Michael Siegel

Drei Jahre und vier Monate Haft: Das ist nicht das, was sich der 46-jährige Angeklagte vorgestellt hat – weswegen er gegen das aktuelle Urteil des Augsburger Landgerichts in Berufung gehen will. Er, das ist ein ehemaliger Lehrer aus Syrien, der 2018 in Dasing seine heute 34 Jahre alte Ehefrau vergewaltigt haben soll.

