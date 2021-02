18:00 Uhr

Gerissenes Reh bei Eurasburg: Es war ein Wolf

Plus Spaziergänger finden ein totes Reh zwischen Odelzhausen und Freienried. Ein DNA-Test schafft Klarheit über die Ursache. Welche große Sorge die Jäger umtreibt.

Von Manfred Sailer und Thomas Goßner

Es gab bereits verdächtige Spuren im Schnee und andere Hinweise auf seine Anwesenheit. Doch jetzt steht fest: Ein Wolf ist im Bereich der Gemeinde Eurasburg unterwegs gewesen und hat ein Reh getötet. Es ist bereits der zweite Vorfall im Wittelsbacher Land binnen eines halben Jahres. Im Sommer hatte ein durchziehender Wolf in Hollenbach mehrere Schafe gerissen. Unter den Jägern geht nun die Sorge um, dass das Tier in der Region sesshaft werden könnte. "Für das Wild wäre das eine Katastrophe", sagt der Eurasburger Bürgermeister Paul Reithmeir, der selbst auf die Jagd geht.

Mitte Januar haben Spaziergänger die örtlichen Jagdpächter über ein verendetes, schwer verletztes Reh im Wald an der Landkreisgrenze nördlich der Staatsstraße zwischen Odelzhausen und Freienried informiert. Die Jagdpächter aus Unterumbach und Brugger-Süd nahmen das Tier in Augenschein und vermuteten aufgrund der Verletzungen und des Fraßbildes, dass es sich um einen Wolfsriss handeln könnte.

Gutachterin nimmt DNA-Probe von getötetem Reh

Sie wandten sich an das Netzwerk Große Beutegreifer, und ein Gutachterin nahm DNA-Proben von dem Kadaver. Das Netzwerk Große Beutegreifer wurde vom Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) bayernweit etabliert. Das Wildtiermanagement des LfU umfasst alle Maßnahmen und Aktivitäten für den Umgang mit Interessenskonflikten, die durch Wildtiere verursacht sind. Etwa 140 ehrenamtlich tätige Personen (Jäger, Vertreter Naturschutz, Förster, Landwirte) sind vor Ort als Ansprechpartner für Betroffene schnell erreichbar. Ihre Hauptaufgabe ist die fundierte Dokumentation von möglichen Hinweisen auf die Anwesenheit von Raubtieren, zum Beispiel Fährten oder Risse.

Der DNA-Test hat bestätigt, dass ein Wolf das Reh im Eurasburger Forst getötet hat. Bild: Manfred Sailer

Jetzt teilte Anke Simon vom Netzwerk Große Beutegreifer das Ergebnis einer genetische Analyse mit. Nachweislich hat ein Wolf eine große Bisswunde am Nacken des Rehs verursacht. Auch Eurasburgs Bürgermeister Paul Reithmeir hat damit am Wochenende die Bestätigung für einen Verdacht erhalten, den die Jäger aus seiner Gemeinde bereits seit einigen Wochen hegen. Immer wieder hatte es Hinweise auf die Anwesenheit eines Wolfs gegeben, die sich jetzt im Nachhinein wie ein Puzzle zusammenfügen.

Eurasburg: Spuren im Schnee deuten auf den Wolf hin

So habe ein Jagdkollege bei der nächtlichen Pirsch ein Reh lange und anhaltend schreien gehört, so als sei es von einem großen Tier angegriffen worden. Die Nachschau habe jedoch kein Ergebnis gebracht. In einem anderen Fall sei ein Wildunfall gemeldet worden. Man habe das Tier dann später zur Hälfte aufgefressen am der Straße nach Landmannsdorf gefunden. "So etwas macht kein Fuchs oder Dachs. Die fressen ein paar Bissen, aber nicht ein halbes Reh", erklärt Reithmeir. Schließlich habe man kürzlich bei einer Drückjagd Spuren im Schnee gefunden, die zwar auf einen Wolf hindeuteten. "Wir waren uns aber nicht sicher, weil noch keiner von uns vorher Wolfsspuren gesehen hat", so der Eurasburger Bürgermeister.

So verhalten Sie sich, wenn Sie einem Wolf begegnen 1 / 8 Zurück Vorwärts Der Wolf reagiert auf den Anblick von Menschen vorsichtig, aber er ergreift nicht immer sofort die Flucht. Oft zieht sich das Tier langsam und gelassen zurück, teilt das Landesamt für Umwelt mit.

Falls doch eine Begegnung stattfinden sollte, beachten Sie bitte folgende Regeln:

Haben Sie Respekt vor dem Tier.

Laufen Sie nicht weg. Wenn Sie mehr Abstand möchten, ziehen Sie sich langsam zurück.

Falls Sie einen Hund dabei haben, sollten Sie diesen in jedem Fall anleinen und nahe bei sich behalten.

Wenn Ihnen der Wolf zu nahe erscheint, machen Sie auf sich aufmerksam. Sprechen Sie laut, gestikulieren Sie oder machen Sie sich anderweitig deutlich bemerkbar.

Laufen Sie dem Wolf nicht hinterher.

Füttern Sie niemals Wölfe – die Tiere lernen sonst sehr schnell, menschliche Anwesenheit mit Futter zu verbinden und suchen dann eventuell aktiv die Nähe von Menschen.

All diese Vorfälle datieren aus dem vergangenen Januar. Mit dem Riss zwischen Odelzhausen und Freienried und der anschließenden DNA-Analyse besteht nun Klarheit, dass tatsächlich ein Wolf durchgezogen ist. "Wir sehen das kritisch", gibt Reithmeir die Stimmung in der Jägerschaft wieder. Das Wild verändere sein Verhalten, trete nicht mehr aus oder rudle sich zusammen. Da sei in letzter Zeit bereits wahrnehmbar gewesen.

Wolf in Eurasburg: Verliert er die Scheu vor Menschen?

Noch größere Probleme fürchtet Reithmeir jedoch, wenn der Wolf in der Region sesshaft werde. Man könne nicht ausschließen, dass er dann seine Scheu vor den Menschen verliere, frech werde und schaue, wie weit er gehen könne. Bislang hat aber niemand den Räuber zu Gesicht bekommen, auch auf dem halben Dutzend Wildkameras in den Eurasburger Revieren ist seine Anwesenheit nicht dokumentiert. "Die Wölfe sind sehr heimlich und vorsichtig", weiß Jäger Reithmeir. Zudem seien in den Wäldern rund um Eurasburg viele Radler, Jogger und Spaziergänger unterwegs: "Das meidet der Wolf."

Im Juli wurden in Hollenbach sieben Schafe gerissen und ein weiteres verletzt. Daraufhin installierte Jagdpächter Josef Haimer eine automatische Wildkamera. Am folgenden Abend nahm sie dieses Foto auf. Es zeigt den mutmaßlichen Wolf, der offenbar zu einem der verbliebenen Kadaver zurückkehrte. Bild: Josef Haimer



Im August hatte der Wolf in Hollenbach sechs Schafe getötet und ein weiteres so schwer verletzt, dass es anschließend von seinem Leiden erlöst werden musste. Unter den sieben toten Tieren waren vier Mutterschafe und drei Lämmer; ein weiteres Mutterschaf wurde ebenfalls verletzt, überlebte jedoch. Zwei Wochen später riss dasselbe Tier acht weitere Schafe im Bregenzerwald. Auf seinem Weg dorthin riss er möglicherweise auch fünf Schafe im Ostallgäu.

