Geschäfte im Kreis öffnen: Das ist gut für den Handel - aber ist es sinnvoll?

Plus Dank des niedrigen Inzidenzwertes dürfen Geschäfte in Aichach-Friedberg wieder öffnen. Das ist gerade für die kleinen Läden wichtig - aber nicht wirklich gerecht.

Aufatmen bei den Einzelhändlern in Aichach-Friedberg. Seit Montag dürfen die Geschäfte endlich wieder ihre Kunden vor Ort beraten. Das ist wichtig für die Branche, gerade auch für die kleineren Läden wie in Mering, Aichach und der Friedberger Altstadt.

Der Inzidenzwert im Wittelsbacher Land ist seit Wochen niedrig. Genau deshalb dürfen hier die Geschäfte wieder öffnen. Einzelhändler aus Nachbarlandkreisen und der Stadt Augsburg schauen in die Röhre - ihre Läden dürfen nur einzelne Kunden nach Anmeldung besuchen. Sowohl auf dem Parkplatz des Fachmarktzentrums unterm Berg als auch in der Friedberger Altstadt waren am Montag deshalb viele Autos aus Augsburg-Stadt und -Land unterwegs. Einige kamen sogar von noch weiter.

Augsburger Einkaufstouristen kommen nach Friedberg

Das bringt heimischen Händlern den dringend nötigen zusätzlichen Umsatz, hinterlässt aber ein großes Fragezeichen. Ist es wirklich sinnvoll, in Augsburg die Läden zuzulassen, nur damit die Kunden dann ein paar Kilometer weiter nach Aichach-Friedberg fahren? Das ist nicht wirklich fair. Und wenn der Inzidenzwert in Aichach-Friedberg wieder steigt - wer ist dann schuld? Manche werden es auf die Augsburger Einkaufstouristen schieben. Die gibt es hierzulande in dieser Größenordnung allenfalls am Tag des Augsburger Friedensfestes.

