00:33 Uhr

„Gesunde Pause“ macht Kinder fit

Mit dem Erlös des Brotzeitverkaufs kauft die Stätzlinger Grund- und Mittelschule Sportgeräte

Dienstags haben es die Schülerinnen und Schüler der Grund- und Mittelschüler Stätzling besonders eilig, in die große Pause zu kommen. Denn an diesem Wochentag findet immer die „Gesunde Pause“ statt: ein von Eltern organisierter Pausenverkauf mit frischen, gesunden Lebensmitteln.

Das frisch zubereitete Angebot besteht aus Vollkornbroten mit allerlei Aufstrichen sowie saisonalem Obst und Gemüse. Für ein paar Cent erwerben auch schon die Kleinsten einen leckeren Snack und lernen gleichzeitig den Umgang mit Geld. Auch die Lehrerinnen und Lehrer decken sich hier häufig mit einer kleinen Brotzeit ein.

Von dem Erlös wurde nun allerhand Spielzeug angeschafft, das die einzelnen Klassen in den Pausen nutzen können, damit auch die Bewegung nach all dem Stillsitzen nicht zu kurz kommt. Und so konnte Rektor Martin Enzinger stellvertretend für die Schülerinnen und Schüler Bälle, Gummitwist, Wurfspiele sowie Tischtennis-Equipment in Empfang nehmen.

„Wir sind sehr froh über diese Elterninitiative, die bereits seit vielen Jahren an unserer Schule existiert“, freut sich Martin Enzinger. „Denn leider müssen wir häufig feststellen, dass einige Kinder ungesunde Brotzeit dabei haben. Umso besser ist es, dass die ,Gesunde Pause‘ einerseits mit den leckeren Snacks und andererseits mit den Spielgeräten für die Fitness unserer Schülerinnen und Schüler sorgt.“ (FA)

