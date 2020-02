Gewerbegebiet am Holzgartenweg: Mering erzwingt neues Bauland

Plus Seit Jahren geht an dem ausgewiesenen Gewerbegebiet am Holzgartenweg nichts vorwärts. Mit dem Umlegungsverfahren setzt die Kommune ein Zeichen.

Mit viel Mühe und einem enormen Aufwand hat der Markt Mering den Gewerbepark Mering West ausgewiesen. Dabei gibt es im Ort noch Flächen für Betriebe, die brachliegen. Dazu zählt das Areal am Holzgartenweg, für das es bereits seit vielen Jahren einen gültigen Bebauungsplan gibt. Die Flächen konnten jedoch nicht erschlossen werden, weil sich Eigentümer der nötigen Grundstücke quer stellten. Nun hat der Marktgemeinderat beschlossen, dies auf dem Wege eines Umlegungsverfahrens zu erzwingen.

In der jüngsten Sitzung traf das Gremium die noch nötige offizielle Anordnung er Umlegung. Die Richtungsentscheidung war bereits vor über einem Jahr gefallen. Lange hatte sich Bürgermeister Hans-Dieter Kandler zuvor um eine gemeinschaftliche Lösung mit den Eigentümern bemüht. Der Marktgemeinderat war dafür zu weitreichenden Zugeständnissen bereit gewesen. Unter anderem hätte der Kompromiss sogar auf einigen Grundstücken Wohnbebauung zugelassen. Als dann im letzten Moment doch noch einer der Verhandlungspartner einen Rückzieher machte, reichte es den Marktgemeinderäten.

Gewerbegebiet: Sieben Grundstückeigentümer sind betroffen

Sie folgten der Empfehlung ihres Bürgermeisters, den Weg eines Umlegungsverfahrens zu beschreiten. Basis dafür ist der geltende Bebauungsplan, der hier ein reines Gewerbegebiet mit einer Erschließungsstraße vorsieht. In einem komplizierten Verfahren, erhält die Gemeinde die nötigen Grundstücke für die Erschließungsstraße. Die verbleibenden Parzellen können außerdem neu zugeschnitten werden. Denn bisher handelt es sich um viele schmale Streifen, die einzeln für keine Gewerbenutzung tauglich sind. „Das ist nichts anderes als ein Flurbereinigungsverfahren nur auf bebautem Gebiet“, erläuterte Kandler in der Sitzung.

Durchgeführt wird das Verfahren durch das Vermessungsamt in Aichach. Dieses hat, wie es in der Sitzungsvorlage hieß, in der Zwischenzeit auch bereits Gespräche mit den sieben betroffenen Grundstückseigentümern geführt. Fünf davon stünden generell einer Umlegung nicht ablehnend gegenüber. Zu einer Eigentümerin sei der Kontakt nur sehr eingeschränkt möglich gewesen und die Eigentümer eines weiteren Grundstücks wollen den bestehende Zustand nicht verändern und seien deswegen gegen das Umlegungsverfahren.

Diskussion um Gewerbegebiet im Meringer Marktgemeinderat

Obwohl der Gemeinderat die grundsätzliche Vorgehensweise bereits im Juli 2018 mit nur zwei Gegenstimmen beschlossen hatte, kam es in der Sitzung noch einmal zu Diskussionen. Diese drehten sich vor allem um die Erschließungsstraße, die in einem Bogen von der Friedenaustraße durch das Gebiet führt und in die Mühlangerstraße einmündet. Während Petra von Thienen (Grüne) Probleme bei der Einfahrt auf die Mühlangerstraße sah, gefiel dem CSU-Fraktionssprecher Georg Resch die Einfahrtssituation an der Friedenaustraße nicht. Auf Nachfrage Petra von Thienens stellte sich heraus, dass dies nach dem Umlegungsverfahren nicht mehr zu ändern sein wird, weil dann die Grundstücke für die Straße festgelegt worden sind. Bei Alternativwünschen müsste der Gemeinderat vorab noch eine Bebauungsplanänderung durchführen.

Nach einigem Hin und Her meldete sich Stefan Enzensberger ( CSU) zu Wort. Er bat die Gemeinderäte, an ihr ursprüngliches Ziel zurück zu denken: „Wir wollten das machen, weil wir an dieser Stelle relativ schnell dem Gewerbe Flächen zur Verfügung stellen können“, sagte er und kritisierte, dass der Gemeinderat sich nun schon wieder in Details verliere. „Wir sollten das jetzt einfach so machen“, stellte er klar.

Bürgermeiste Kandler ergänzte dazu: „Ziel war es auch ein Zeichen zu setzen, dass nicht ein Grundstücksbesitzer eine notwendige Entwicklung blockieren kann“. Mit 14: 6 Stimmen beschloss das Gremium am Ende, das Umlegungsverfahren tatsächlich anzuordnen. Schnell einigten sich die Räte im folgenden darauf, dass die Straße in dem Gebiet nach Vorschlag des Bürgermeisters Wertachstraße heißen soll.