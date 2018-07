vor 40 Min.

Gewerbegebiet in Mering: Dann eben ohne Zustimmung der Eigentümer

In Mering droht das Gewerbegebiet am Holzgartenweg zu scheitern, weil Eigentümer nicht verkaufen wollen.

Am Holzgartenweg scheitert ein ausgearbeitetes Konzept, weil wieder ein Grundstücksbesitzer ausgestiegen ist. Nun setzt die Kommune auf ein amtliches Umlegungsverfahren

Von Gönül Frey

Flächen für Gewerbe, aber auch eine Häuserzeile – so sah der Kompromiss aus, mit dem der Gemeinderat eine brach liegende Fläche im Ort nutzbar machen wollte. Wie Bürgermeister Hans-Dieter Kandler ist nun jedoch ein weiterer Grundstückseigentümer bei dem Projekt ausgestiegen, so dass die Umsetzung unmöglich wurde.

Erst Ende April hatte der Gemeinderat dafür gestimmt, den bestehenden Bebauungsplan am Holzgartenweg entsprechend zu ändern. Interessante Firmen wie der kleine Spezialist „Tonis Radleck“, aber auch das größere Unternehmen Hupfauer, das Traglufthallen herstellt, hatten sich für eine Ansiedlung hier beworben. Um diesen die nötigen Flächen zu bieten, hätte das Gremium als Zugeständnis an die Grundeigentümer auch die Zeile mit Wohnhäusern gebilligt. Lang waren nun die Gesichter der Gemeinderäte, als sie den Aufstellungsbeschluss wieder aufheben mussten. Damit gilt jedoch der Bebauungsplan in seiner alten Fassung, der den gesamten Bereich als Gewerbegebiet definiert.

Bürgermeister Hans-Dieter Kandler plädierte dafür, diesen jetzt auch umzusetzen und die nötigen Erschließungsanlagen wie die Straßen zu realisieren. Wie Kandler darlegte, ist dies auch ohne Zustimmung aller Eigentümer in dem Gebiet möglich. An die für die Straße nötigen Grundstücke könne die Gemeinde durch ein förmliches Umlegungsverfahren gelangen. Im Zuge dessen könnten auch die Grundstücke neu zugeschnitten werden. Denn derzeit handelt es sich um viele schmale Streifen, die einzeln für keine Gewerbenutzung tauglich sind. Das funktioniere nach einem ähnlichen Prinzip wie eine Flurbereinigung, erläuterte Kandler. Dafür wolle er mit dem Vermessungsamt Aichach zusammen arbeiten.

„Das geht nicht schnell, das dauert. Es ist auch das erste Mal, dass wir so etwas in Mering machen“, sagte der Bürgermeister. Erich Lutz (CSU) fragte: „Was ist mit den Leuten, die ihre Grundstücke nicht hergeben wollen?“. Diese würden ein Grundstück zurück erhalten, das so groß wie der eingebrachte Grund, abzüglich ihres Anteils an den Erschließungsanlagen sei, erläuterte Kandler. „Es ist ein amtliches Verfahren und das ist auch gegen den Willen der Eigentümer möglich“, betonte er. Fraktionssprecher Georg Resch (CSU) bezeichnete die Entscheidung als „heißes Schwert“ und fand es schade, dass die zuvor gefundene Lösung nicht funktioniert hatte. „Wir haben uns verbogen, um den Grundstückseigentümern entgegen zu kommen. Ich hab da kein Verständnis mehr gehabt“, äußerte er seinen Unmut. Das betreffende Areal sei überschaubar und damit gut geeignet, um das Instrument des Umlegungsverfahrens einmal auszuprobieren. Er hob hervor, dass Mering dringend Fläche für seine Gewerbebetriebe rekrutieren müsse, damit nicht noch mehr abwandern. Zustimmung für den vorgeschlagenen Weg gab es auch von der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Petra von Thienen, das es den Grünen ein Anliegen sei, Flächen innerorts zu nutzen statt außerhalb neue Baugebiete auszuweisen.

Elena Raab (SPD/parteifrei) merkte an, dass der Beschluss auch eine neue Dynamik in die Verhandlungen mit den Grundstücksbesitzern bringen könne. „Es wird niemand daran gehindert, jeden Tag klüger zu werden“, bestätigte Kandler diese taktischen Überlegungen. Letzten Endes stimmten lediglich Martina Schamberger und Erich Lutz (beide CSU) gegen den Beschluss.

