Gibt es „Alternative Festspiele“ in Dasings Western-City?

Die Spiele in der Dasinger Western-City haben bereits Tradition.

Das Team der Dasinger Western-City möchte trotz Corona Festspiele aufführen und führt dazu Gespräche mit dem Landratsamt. So könnte das gelingen.

Von Larissa Rohrer

„Ein Sommer im Wittelsbacher Land ohne Winnetou ist kein richtiger Sommer.“ Das sagte Landrat Klaus Metzger vergangenes Jahr in der Dasinger Western-City. Natürlich konnte er damals nicht ahnen, dass es ein Jahr später durch die Corona-Pandemie fast dazu gekommen wäre. Die für diesen Sommer geplante Inszenierung des Stücks „Winnetou und Kapitän Kaiman“ musste von den Veranstaltern auf nächstes Jahr verschoben werden.

Grund dafür sind die strengen Hygiene- und Abstandsregelungen, die einen wirtschaftlichen Betrieb des Theaters beinahe unmöglich machen und auch die Inszenierung an sich beeinträchtigen würden, erklärt der Geschäftsleiter Volker Waschk. Bezüglich bereits gekaufter Tickets gab Waschk bekannt, dass diese ihre Gültigkeit für die Festspiele 2021 behielten oder für jedes andere Angebot der Western-City Dasing oder als Gutschein für den Online-Shop verwendet werden könnten. Fans der Festspiele können sich aber dennoch freuen. Diese Woche gaben die Veranstalter nämlich bekannt, intensiv an Plänen für „alternative Festspiele“ zu arbeiten. Dafür stünden sie in engem Kontakt mit dem Landratsamt, um gemeinsam ein Konzept zu erarbeiten.

Mit voraussichtlich einem Fünftel der sonst üblichen Zuschauer und einem ebenfalls verkleinerten Ensemble werden sich die „Süddeutschen Karl May-Festspiele – mal ganz anders“ zwar deutlich von vergangenen Veranstaltungen unterscheiden. Die Freude von Fans des Wilden Westens und Karl Mays dürfte dies aber hoffentlich nicht schmälern.

Festspiele in Dasings Western-City: Details stehen noch nicht fest

Zu näheren Details zum Programm und Ablauf dieser alternativen Festspiele wollte sich der Geschäftsleiter noch nicht äußern. Die Western-City befinde sich derzeit in der heißen Phase der Planung und es sei im Moment schwer, Informationen preiszugeben, die sich am nächsten Tag schon wieder ändern könnten. Es ist aber zu erwarten, dass die kommende Woche mehr Neuigkeiten bringt.

