Gibt es bald keine Blumenläden mehr?

Die Konkurrenz durch Supermärkte ist groß. Doch das ist nicht das einzige Problem.

Von Mareike König

Es gibt Tage, da merkt Helga Wurm gar nicht, dass ihr Handwerk in der Krise steckt. An Ostern zum Beispiel, oder zu Muttertag. Der Hochbetrieb erinnert Wurm an die Zeiten, zu denen sie nicht mit zwei Mitarbeiterinnen in ihrer Werkstatt arbeitete, sondern mit zehn. Zwischendurch allerdings, an den ganz normalen Tagen, da ist es ziemlich ruhig bei Blumen Ullman in Mering. Ob für ihr Handwerk schon die Talsohle erreicht ist, kann Helga Wurm nicht beurteilen.

„Blumen sind das erste, woran die Leute sparen“, erklärt sie. Falls ein Kunde sich doch ein paar Blumen auf dem Küchentisch wünscht, nehme er lieber welche aus dem Supermarkt gibt. Auch ein anderes Kerngeschäft der Floristin entwickelt sich in eine ungünstige Richtung. „Früher haben wir die Kränze für die Bestattungen geliefert. Heuer brauchen viele für die Urnengräber nur noch eine Rose“, berichtet Wurm.

Viel öfter frische Ware

Nadine Abenthum leitet die Blumenecke in der Friedberger Ludwigstraße. Seit 16 Jahren ist sie Floristin, hat das Handwerk von der Pike auf gelernt. Auch sie sieht die Hauptkonkurrenz für ihren Laden bei Supermärkten. Obwohl deren Blumen nicht mit denen vom Floristen zu vergleichen seien. „Wir haben andere Großhändler als die Supermärkte und bekommen viel öfter frische Ware“, berichtet sie. Trotz der mächtigen Konkurrenz gebe es in der Blumenecke genug zu tun. Dafür sorgen Stammkunden und der Blumenhandel via Internet.

„Wir arbeiten mit Fleurop zusammen. Bei uns können Kunden also Blumensträuße weltweit verschicken.“ Mindestens zehn solcher Aufträge erhalte sie in der Woche. Dafür plagt Abenthum ein anderes Problem. Seit einem halben Jahr hängt an der Eingangstür ein Zettel. Inzwischen ist er schon ganz abgegriffen. „Wir suchen neue Mitarbeiter und neue Lehrlinge“, erklärt Abenthum. „Aber wir finden einfach niemanden.“

Lange Arbeitszeiten für wenig Geld

Die Ausbildung zum Floristen dauert drei Jahre. Auch nach dem Abschluss verdient man in der Branche kein großes Geld. Dazu kommen die Arbeitszeiten. Floristen müssen dann in der Werkstatt stehen, wenn die meisten anderen frei haben. Josef Diepold, Lehrer an der Berufsschule Neusäß, bestätigt, dass immer weniger junge Menschen die Ausbildung beginnen. „In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Anzahl unserer Floristen-Schüler fast halbiert“, berichtet er.

Das Nachwuchsproblem kennt Petra Schiele vom Blumenstadl in Mering nicht. „Ich könnte hier jedes Jahr einen neuen Lehrling einstellen“, sagt sie. Allerdings bildet sie in ihrer Werkstatt nicht aus. Sie hat selbst nur zwei Mitarbeiterinnen, da reichten die Kapazitäten nicht aus, um auszubilden. Allerdings gebe es regelmäßig Praktikanten, die in den Beruf hineinschnuppern.

Das Erfolgsrezept von Schiele ist seit 18 Jahren: nur saisonale Ware, persönliche Beratung und immer eine große Auswahl von verschiedenen Einzelblumen. „Viele sind auf der Suche nach etwas Besonderem oder Blumen, die sie im Internet entdeckt haben“, weiß Schiel. Der Kontakt mit den Kunden sei aber am wichtigsten.

Herausfinden, wer sich was wünscht

Auf Beratung setzt auch Ursula Birkmayr aus Friedberg. Sie führt ihren Laden seit 38 Jahren. Viele Kunden kommen ohne genaue Vorstellungen zu ihr. Ihr Job sei es, Menschen zuzuhören und herauszufinden, was sie sich wünschten oder was zu ihnen oder ihrer Wohnung passt. „Das sind Leistungen, die Supermärkte nicht bringen können“, sagt Birkmayr.

Michael Wollny, der in Friedberg einen Edeka-Markt betreibt, berichtet, dass Blumen für seinen Umsatz extrem wichtig seien. „Wenn man Topf- und Schnittpflanzen zusammennimmt, erwirtschaften wir damit in den Sommermonaten einen zweistelligen Anteil an unserem Gewinn“, sagt Wollny. Handwerkliche Arbeiten wie Sträuße binden solche Leistungen wolle er aber auch in Zukunft auf keinen Fall in seinem Supermarkt anbieten.

Petra Schiele ist davon überzeugt, dass letztlich die Kunden entscheiden, ob die Floristik als Handwerk auch in Zukunft erhalten bleibt. „So lange es Menschen gibt, die unsere Arbeit zu schätzen wissen, wird es uns geben“, sagt sie.

