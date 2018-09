vor 34 Min.

Gipsy Kings kommen zum Augsburger Presseball

Die legendäre Band wird ihre heißen Flamenco-Rhythmen mit Gipsy-Charme auf der Benefizgala zugunsten der Kartei der Not spielen. Ab sofort gibt es Tickets.

Von Miriam Zißler

„Bomboléo“, „Baila me“ oder „Bem bem Maria“ – die legendären Hits der Gipsy Kings sind auf jedem Fest ein Garant für gute Stimmung. Daher steht schon jetzt fest: Die Stargäste des diesjährigen Augsburger Presseballs, der am Samstag, 10. November, im Kongress am Park stattfindet, werden die Gäste der Benefizgala zugunsten der Stiftung Kartei der Not mit ihren feurigen Folkmelodien mit Flamenco-Einschlag schnell in ihren Bann ziehen und den Rhythmus vorgeben für eine lange Tanznacht.

Alexandra Holland freut sich auf einen besonderen Stargast für den Presseball der Augsburger Allgemeinen

Alexandra Holland, Presseball-Organisatorin und Herausgeberin der Augsburger Allgemeinen, freut sich, dass es ihr und ihrem Team erneut gelungen ist, einen besonderen Stargast für den Presseball der Augsburger Allgemeinen zu verpflichten: „Es macht uns großen Spaß, uns immer etwas Neues einfallen zu lassen und wir wollen möglichst alle Generationen begeistern. Jeder kennt die Hits von den Gipsy Kings und hat dazu schon getanzt und gesungen – wir damals in den Neunzigern genauso wie heute die jungen Leute in den Clubs.“ „Volare“ ist solch ein Lied, das sicherlich jeder kennt. Das Cover, das ursprünglich vom italienischen Sänger Domenico Modugno stammt, ist eines ihrer bekanntesten Songs. Mit einem anderen Cover schaffte es die französische Familienband auf den Soundtrack des Kultfilms „The Big Lebowski“. Ihre Version von „Hotel California“ von den Eagles versprüht dabei ihren typischen Gipsy-Charme, den sie nicht kopieren, sondern leben.

Die Musiker haben spanische Wurzeln. Ihre Familien flüchteten während des spanischen Bürgerkriegs nach Frankreich. Sie gehören zu der Minderheit der Roma und mussten dort Repressalien fürchten. In ihrer neuen Heimat begannen sie in den siebziger Jahren als Straßenmusiker – inzwischen haben sie über 60 Millionen Tonträger verkauft und über 20 Alben herausgebracht. Genug Material für einen unvergesslichen Auftritt auf der Ballnacht.

Erlös des Presseballs mit prominenten Gästen kommt der Kartei der Not zugute

Der Erlös des Presseballs mit prominenten Gästen aus Politik, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft kommt wie jedes Jahr der Kartei der Not zugute. Das Leserhilfswerk unserer Zeitung unterstützt Bedürftige in der Region dabei, ihren Alltag zu bewältigen. Gutes tun und feiern, gilt beim Presseball als bewährtes Motto. Damit diese Kombination am Ballabend möglichst glamourös gelingt, gilt als Dresscode auch diesmal wieder festliche Abendkleidung. Nach Nachtblau im vergangenen Jahr ist die Ballfarbe 2018 eine elegante Kombination aus Grün mit Gold als Schmuckfarbe.

Gold spielt auch bei den Gipsy Kings eine Rolle. Weil sich ihre Alben so gut verkauften, erhielten sie in Europa bereits rund 20 Goldene Schallplatten.

Vorverkauf Informationen und Tickets für den Augsburger Presseball gibt es im Internet unter presseball-augsburg.de. Flanierkarten (keine festen Sitzplätze) sind im AZ-Ticketservice in der Maximilianstraße, Telefon 0821/777-3410, in Augsburg erhältlich.