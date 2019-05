vor 42 Min.

Gisela Böhnke startet topfit in die 80er

Wie man glücklich, topfit und erfolgreich älter wird? „Mit viel Sport, einer vernünftigen Ernährung und einer positiven Einstellung!“ ist Gisela Böhnke überzeugt. Dass sie bereits ihren 80. Geburtstag feiert, sieht man ihr überhaupt nicht an. Ihr Mann Bodo, mit dem sie 54 Jahre verheiratet ist, habe ihr gestern ein wunderbares Kompliment gemacht, erzählt sie gerührt: „Du bist mit mir durch dick und dünn gegangen und hast nie gejammert!“

Erlebt haben die beiden in der Tat schon einiges – selbst abenteuerliche Paddeltouren auf vereisten Flüssen, ein Auslandsaufenthalt in Großbritannien und einige Umzüge mit den gemeinsamen Söhnen haben sie zusammengeschweißt. Auch an ihrem Geburtstag findet er mit Bürgermeister Martin Walch wieder herzliche Worte: „Auf die nächsten 80 Jahre, Gisela!“, zwinkerte er ihr beim Anstoßen mit Geburtstagssekt zu.

Zwar sind ihre Söhne Holger mit Frau Laurence und den Enkeln Lola und Till, sowie Thorsten und Partnerin Laura heute nicht hier, dafür aber ein bezaubernder Blumengruß. Und die große Feier im Wental bei Heidenheim mit allen ist schon geplant – darauf freut sich Gisela Böhnke riesig.

Träume hat das Geburtstagskind noch einige: Reisen – am liebsten mit dem Glacier Express, nach Kanada oder Australien. Schon als junge Erwachsene zog es die sprachbegabte, sportliche Frau, die aus Oberhausen im Rheinland stammt, und Auslandskorrespondentin lernte, immer wieder ins Ausland: Als Au Pair nach Ghana, einige Zeit nach Paris. Ungewöhnlich war damals ihr Wunsch, recht bald auf eigenen Füßen zu stehen und von zu Hause auszuziehen. „Ich bin immer kurz entschlossen, aber meist haben es andere angestoßen“, meint sie.

Sehr gerne ist sie mit dem Rad unterwegs und da ihr größter persönlicher Wunsch ist, fit zu bleiben, trainiert sie seit Kurzem auch mit einem Trainer ganz gezielt im Fitnessstudio.

Außerdem hat sie noch eine ganz andere große Hoffnung – ganz besonders, weil sie selbst den Zweiten Weltkrieg mit der furchtbaren Zerstörung erlebt hat: Insbesondere die Jugend möge so wählen, dass keine neuen Kriege entstehen. (crp)

