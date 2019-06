vor 34 Min.

Gitarrenfestival startet mit Youtube-Millionären

Vom 13. bis 15. Juni findet im Friedberger Schloss erstmals die Reihe „Focus Gitarre“ statt. Die Musiker haben sich in der Welt bereits einen Namen gemacht.

Mit mehr als zehn Millionen Zugriffen auf Plattformen wie Youtube und Facebook gehören die Künstler, die vom 13. bis 15. Juni beim ersten internationalen Gitarrenfestival „Focus Gitarre“ im Schloss auftreten werden, zu den meistbeachteten klassischen Gitarristen der vergangenen Jahre im Internet. Die Stadt Friedberg als Veranstalter präsentiert vier Konzerte auf höchstem internationalen Niveau. Anhänger der Beatles oder vom Flamenco inspirierten Klängen werden ebenso auf ihre Kosten kommen wie Freunde des Tangos oder Liebhaber von klassischen Klängen. Für Auswahl und Konzeption des Festivals ist Stefan Schmidt verantwortlich. Der Friedberger Musiker gehört international zu den anerkanntesten Gitarrenpädagogen und hat für die Festivalpremiere junge Gitarristen eingeladen, die auf dem Weg sind, sich weltweit einen Ruf zu erarbeiten.

Konzertant wird das Festival am Donnerstagabend, 13. Juni, um 19.30 Uhr die Friedbergerin Isabella Selder mit ihrem Partner Santiago Molina Gimbernat eröffnen. Selder wurde schon als Jugendliche international bei bedeutenden Wettbewerben ausgezeichnet und studierte in Weimar, Barcelona und Salzburg, wo sie den mexikanischen Gitarristen kennenlernte, mit dem sie seit zwei Jahren ein Gitarrenstudio in Friedberg betreibt. Beim Festival „Focus Gitarre“ werden sie eine Auswahl an Stücken aus ihren Programmen „Una noche en Granada“ und „Suiten, Songs & Sonatinen“ präsentieren, die von Claude Debussy bis zu den Beatles reicht.

Jessica Kaiser ist in Friedberg aufgewachsen

Auch Jessica Kaiser ist in Friedberg aufgewachsen. Die 26-Jährige, die als Jugendliche drei erste Preise beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert gewinnen und auf internationaler Ebene den Anna-Amalia-Wettbewerb in Weimar für sich entscheiden konnte, absolvierte ihr Studium in Weimar und Graz in Rekordzeit. Im Augenblick macht sie in Weimar ihr Konzertexamen, gleichzeitig promoviert sie an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz. Mit der Violinistin Johanna Ruppert gründete sie das Duo Karuna. Am Freitag, 14. Juni, werden sie um 19.30 Uhr ihr Programm „Lieder und Tänze – Spiegel des Lebens“ präsentieren. Unter anderem werden Astor Piazzollas viersätzige Geschichte des Tangos sowie Bartoks rumänische Tänze und Bearbeitungen von Manuel de Fallas „Suite populaire espagnole“ zu hören sein.

Mit dem Weimar Guitar Quartet wird es am Samstag einen Leckerbissen für Freunde des virtuosen Gitarrenklangs geben. Jakob Schmidt ist in Friedberg aufgewachsen. Als Jugendlicher gewann er dreimal einen ersten Preis beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert, zweimal davon als Bundessieger. Er war Preisträger der internationalen Wettbewerbe in Velbert, Weimar, Stuttgart und Schweinfurt. Mit Jessica Kaiser spielt er seit 13 Jahren im Duo und konzertierte unter anderem in Brasilien, China und vielen Ländern Europas. Zusammen mit seinen Weimarer Kommilitoninnen Stephanie Jones, Karmen Stendler und Hannah Link gründete Schmidt das Weimar Guitar Quartett. Mit der Australierin Stephanie Jones und Karmen Stendler aus Slowenien spielen zwei erfolgreiche Solistinnen die erste und die zweite Stimme innerhalb des Quartetts. Stendler kehrte erst vor Kurzem von einer Amerikatournee zurück. Jones spielte 2018 das Eröffnungskonzert beim Gitarrenfestival in Melbourne. Auf Youtube folgen ihr 44.000 Fans. Allein 2018 wurden ihre Videos 2,5 Millionen mal im Internet angesehen. Das Weimar Guitar Quartet wird aus seiner im letzten Jahr in Friedberg aufgenommenen CD unterhaltsame Musik aus mehreren Jahrhunderten präsentieren.

Kinder und Jugendliche aus Friedberg können sich präsentieren

Am Freitag wird um 17 Uhr zusätzlich ein Nachmittagskonzert angeboten. Es spielen zwei der größten jugendlichen Talente an der Gitarre, die 16-jährige Germeringerin Leonora Spangenberger und Nadja Jankovic, 18, aus Kotor/Montenegro. Leonora hat als einzige Jugendliche weltweit die drei wichtigsten Wettbewerbe für junge Gitarristen gewonnen. Anfang April absolvierte sie ihr Debütkonzert im Schubertsaal des Wiener Konzerthauses und wurde in der Presse als „Gitarrenwunder“ angekündigt. Nadja ist mit über 30 internationalen ersten Preisen bei Gitarrenwettbewerben eine der meistdekorierten Jugendlichen und wird ihr Studium bei Gitarrenlegende Manuel Barrueco beginnen.

Da die Gitarristinnen in den letzten Jahren von Stefan Schmidt künstlerisch betreut wurden, werden die Zuschauer die Möglichkeit haben, sie in Friedberg zu hören. Leonora wird im Konzert unter anderem die erste Klavierpartita von Johann Sebastian Bach auf der Gitarre interpretieren, Nadja spielt klassisch-romantische Werke von Paganini und Barrios. Zudem wird sie Joaquin Rodrigos „Invocation y Danza“ zu Gehör bringen.

Vor jedem Abendkonzert werden Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene aus Friedberg und Umgebung die Möglichkeit haben, sich mit einem kurzen Programm auf der großen Bühne zu präsentieren.

Am Samstag wird es um 11 Uhr ein kostenfreies 30-minütiges Konzert mit einer Gespenstergeschichte vor allem für Kindergarten- und Grundschulkinder geben. Anschließend können sich Interessierte über Gitarrenunterricht in Friedberg informieren und Gitarren ausprobieren. Es werden Gitarrenlehrer mit Rat und Tat vor Ort sein. Am Sonntag um 12 Uhr endet das Festival mit einem Teilnehmerkonzert.

Das sind die Konzertermine

Eröffnungskonzert Do., 13. Juni, 19.30 Uhr: Molina Guitar Duo

Newcomer-Konzert Fr., 14. Juni, 17 Uhr: Leonora Spangenberger und Nadja Jankovic

Konzert Violine und Gitarre Fr., 14. Juni, 19.30 Uhr: Duo Karuna

Familienkonzert Sa., 15. Juni, 11 Uhr, Eintritt frei

Gitarrenquartett Sa., 15. Juni, 19.30 Uhr: Weimar Guitar Quartet

Teilnehmerkonzert So., 16. Juni, 12 Uhr, Eintritt frei

Konzertkarten gibt es im Bürgerbüro, Marienplatz 1, oder an der Abendkasse. Weitere Informationen gibt es auch hier.