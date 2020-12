12:05 Uhr

Glatte Fahrbahn: Fahranfängerin kommt von der Straße ab

Zwischen Paar und Wiffertshausen kommt eine 18-jährige Autofahrerin von der Straße ab. Sie beschädigt dabei nicht nur ihr Auto.

Wegen der glatten Fahrbahn ist es in Friedberg am Dienstag gegen 7 Uhr zu einem Unfall gekommen. Eine 18-Jährige war mit ihrem Citroen auf der Kreisstraße 10 von Paar in Richtung Wiffertshausen unterwegs. In der S-Kurve geriet sie laut Polizei mit ihrem Auto auf der glatten Fahrbahn nach rechts ab und kam circa sieben Meter neben der Fahrbahn zum Stehen.

Die 18-Jährige wurde nicht verletzt. Durch den Unfall wurden ein Leitpfosten und ein Stück eines Holzgeländers beschädigt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von circa 2100 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. (AZ)

