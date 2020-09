06:30 Uhr

Gleich zwei Beauftragte kümmern sich um die Belange von Merings Senioren

Plus Gleich zwei Beauftragte kümmern sich künftig gemeinsam um die Belange der Älteren. Einer ist den Meringern schon gut bekannt, die andere ein echter Profi.

Von Gönül Frey

Wo andere Kommunen um Ehrenamtliche betteln müssen, hat Mering gleich zwei Anwärter für das wichtige Amt des Seniorenbeauftragten. Sowohl Christine Maier als auch Guido Schlosser haben sich angeboten. Und der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung kurzerhand gleich beide zu verpflichten. Das Duo folgt auf die langjähriger Seniorenbeauftragte Marlene Koeniger, die aus Altersgründen das Amt abgegeben hatte.

Eine ähnliche Konstellation hatte es in früheren Gemeinderatsperioden auch schon beim Kultur- und beim Jugendbeauftragten gegeben, erinnerte Bürgermeister Florian Mayer. Mit der Besetzung des Ehrenamtes hatte der Gemeinderat auf das Treffen des runden Tisches für ein seniorenfreundliches Mering Ende Juli abgewartet.

Mering soll irgendwann einen Seniorenbeirat bekommen

Wie berichtet, hatten Josef Gerner und Franz Sedlmeir vom Bürgernetz diesen angestoßen, um die anstehenden Herausforderungen des demographischen Wandels in der Marktgemeinde zu bewältigen. Wie Bürgermeister Mayer berichtete, sind bei diesem Treffen schon drei Arbeitskreise eingerichtet worden, die sich mit den Themen „Wohnen zu Hause“, „Alternative Wohnformen“ und „Mobilität“ beschäftigen.

„Dabei ist auch darüber gesprochen worden, als langfristiges Ziel in Mering einen Seniorenbeirat zu entwickeln“, erläuterte Mayer weiter. Als daher gleich zwei Bewerber ihr Interesse an dem Posten des Seniorenbeauftragten bekundeten, dachte er sich: Bestellen wir doch gleich zwei.

Christine Maier ist ein Profi in der Seniorenarbeit

Beide Kandidaten stellten sich kurz dem Gemeinderat vor. Christine Maier ist im August 65 Jahre alt geworden und seit vergangenem Jahr in Rente. Sie ist ein Profi in der Seniorenarbeit. Denn in München hat sie 30 Jahre lang ein Stadtteilbüro samt Bürgertreff geleitet, zu dem sehr viele Senioren kamen. Sie hat einen Abschluss in Sozialpädagogik mit dem Schwerpunkt Altenhilfe vorzuweisen.

„Wir haben viele Projekte angekurbelt, die ähnlich dem sind, was das Bürgernetz in Mering macht“, erzählte sie. Und fügt hinzu: „Das habe ich sehr, sehr gerne gemacht“. Als Seniorenbeauftragte möchte sie das, was an Angeboten da ist, öffentlich noch besser vernetzen und dafür sorgen, dass die Kommunikation besser funktioniert.

Guido Schlosser hat früher Ganoven gejagt

Der zweite Kandidat ist der 69-jährige Guido Schlosser, den in Mering viele schon von seiner Arbeit im Vorstand der Ambulanten und seinem Engagement beim Bürgernetz kennen. Als er hörte, mit welchem Profi er es bei Christine Maier zu tun hat, wollte er seine Bewerbung wieder zurück ziehen, war nun aber erfreut, dass Mering gleich zwei Seniorenbeauftragte ernennen möchte.

Schlosser bringt einen ganz anderen Hintergrund mit. Er war viele Jahre bei der Kriminalpolizei in München auf Ganovenjagd, wie er selbst es formulierte. Offen berichtete er darüber, wie er im Ruhestand erst einmal in ein tiefes Loch gefallen sei, eine Erfahrung die er sicherlich mit einigen Senioren teilt.

Über seine Frau Iris, die Beraterin bei der Ambulanten ist, bekommt er viel von den Sorgen und Nöten der älteren Menschen mit. „Ich weiß ziemlich genau, wo die Senioren in Mering der Schuh drückt“. Auch er möchte dazu beitragen, die Angebote der zahlreichen und sehr aktiven Ehrenamtlichen in Mering zu vernetzen, damit es noch besser läuft.

Hans-Dieter Kandler wird zum Altbürgermeister ernannt

In nichtöffentlicher Sitzung hatte der Gemeinderat beschlossen, dem ehemaligen Bürgermeister Hans-Dieter Kandler für die Verdienste seiner 24-jährigen Amtszeit den Ehrentitel „Altbürgermeister“ zu verleihen. Außerdem erhält er den goldenen Ehrenring der Marktgemeinde Mering. Wann genau die Verleihung stattfindet steht noch nicht fest.

