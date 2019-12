28.12.2019

Glückwünsche für Maria Wecker

Die Gratulanten gaben sich die Klinke in die Hand. Kein Wunder, denn Maria Wecker kennt jeder in Merching. Zu Besuch waren ihre vier Kinder und sieben Enkel mit ihren Familien. Im vergangenen Jahr waren noch zwei Urenkel hinzugekommen. Das Haus war eigentlich schon voll, als noch Nachbarn, Freunde, Vertreter der Merchinger Vereine, Pfarrer Xavier und Bürgermeister Martin Walch zum 90. Geburtstag gratulierten. Maria Wecker ist in Merching fest verwurzelt. Im Alter von sieben Wochen kam die gebürtige Meringerin zu ihrer Tante nach Merching, weil ihre Mutter kurz nach ihrer Geburt gestorben war. Sie heiratete einen Merchinger und blieb bis heute. 90 Jahre? Das glaubt keiner, der das nicht sicher weiß. Maria Wecker ist eine zierliche, in jeder Hinsicht topfitte Frau. Aktivität ist ihr Lebenselixier. Auch heute noch geht sie regelmäßig zum Kegeln, zur Gymnastik und zum Kartenspielen. Zudem schreibt sie auch Bücher. Dazu besucht sie die großen und kleinen Archive und kennt sich auch mit Computern und dem Internet aus. Sie hat ihre eigene Lebensgeschichte aufgeschrieben und die Geschichte der Obermühle aufgearbeitet, wo sie seit Jahrzehnten lebt. Ebenso hat sie in das „Häuserbuch“ über die Anwesen in ihrer Heimatgemeinde erstellt. Vor Kurzem kam ein Kochbuch mit traditionellen Gerichten dazu und augenblicklich arbeitet sie an einem weiteren geschichtlichen Werk, das derzeit erst einen Arbeitstitel hat. (glb)

