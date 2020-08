19:00 Uhr

Goldene Hochzeit in Merching: Für den Bräutigam hat sich das Warten gelohnt

Die Schmelchers aus Merching sind seit 50 Jahren glücklich verheiratet. Wo die beiden sich kennengelernt haben und was sie bis heute verbindet.

Von Christina Riedmann-Pooch

Als Leonhard Schmelcher seine Marianne bei einem Tanzabend beim Greif sah, wusste er sofort, dass er sie heiraten wollte. Bis es allerdings so weit war, musste er sich noch ein wenig gedulden: Schließlich war die zehn Jahre jüngere Marianne beim ersten Treffen erst 16 Jahre alt und hatte selbst noch andere Pläne, erzählt er.

Doch sein Gefühl war von Anfang an richtig – und das Warten hatte sich gelohnt: An den Tag, als die Hochzeitsglocken Ende Juli für die beiden schließlich läuteten, erinnern sich beide noch genau und gerne. Die gemeinsame Zeit sei sehr schnell vergangen und fühle sich kein bisschen so lange an, sagt Marianne Schmelcher und lacht. Weil beide so verbunden mit der Landwirtschaft sind, denken sie auch an den Erntebeginn, der an dem Tag stattfand: Es war genauso heiß wie dieses Jahr an ihrer goldenen Hochzeit und viele waren zu dem Zeitpunkt mit dem Dreschen der Wintergerste beschäftigt. Denn es war der erste Tag, an dem das Wetter das zuließ.

Leonhard Schmelcher stammt aus Kissing

Aber ihre große Familie nahm sich Zeit, das glückliche Brautpaar nach der Hochzeitsmesse mit Pfarrer Maximilian Tremmel beim Huber zu feiern. Leonhard Schmelcher, der aus Kissing stammt und in den Hof einheiratete, erzählt, dass er sich sofort sehr wohl in Steinach fühlte. Die gemeinsame Arbeit in der Landwirtschaft verbindet die beiden bis heute – mit Gemüseanbau und Hofladen.

Sohn Leonhard, der kürzlich mit Partnerin Sigrid selbst einen kleinen Lorenz bekam, und Tochter Annemarie, die mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern Lena (18) und Amaru (12) in Neuseeland lebt, machten das Glück komplett. Eine gemeinsame Reise nach Neuseeland war für das Jubelpaar ein großartiges Erlebnis, an das beide oft und gerne zurückdenken. Besonders hat sie ein Gegenbesuch ihrer Enkelin Lena gefreut, die vergangenes Jahr zwei Wochen alleine nach Steinach kam.

Corona macht die große Feier in Merching zunichte

Eigentlich hätten Leonhard und Marianne Schmelcher geplant, ihre goldene Hochzeit wieder beim Huber zu feiern – aber Corona machte die Pläne zunichte. So begingen sie den Anlass im kleinen Kreis, freuten sich über die Glückwünsche von Landrat Metzger, Landratsabgeordnetem Peter Tomaschko und den Besuch von Bürgermeister Helmut Luichtl. Wichtig war für beide auch der Dankgottesdienst mit Kaplan Joshi als Ausdruck der Wertschätzung für ihre glückliche Zeit.

Lesen Sie auch diese Artikel:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen