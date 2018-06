vor 60 Min.

Goldenes Priesterjubiläum in Derching

Pater Franz Schaumann ist immer dabei, wenn in seiner Pfarrei etwas passiert. Unser Bild zeigt ihn bei der Übergabe Medaille des heiligen Christophorus als kleines Geschenk an die Feuerwehr anlässlich einer Fahrzeugsegnung.

Vor 50 Jahren erhielt Pater Franz Schaumann die Weihe. Am kommenden Samstag wird gefeiert

Von Leonhard Knauer

Der Derchinger Pfarrer Pater Franz Schaumann blickt auf 50 Jahre priesterlichen Wirkens zurück und begeht sein goldenes Priesterjubiläum. Viele Gäste aus nah und fern werden zum Festgottesdienst am Wochenende in Derching erwartet.

Schaumann wurde 1940 als Sohn eines Eisenbahnbeamten in Sontheim bei Memmingen geboren. Schon im Alter von neun Jahren verlor er seine Mutter. Während seiner Ausbildung am Marianeum der Salesianer Don Boscos in Buxheim erlebte er gute Priester und Lehrer, die ihn bewogen haben, selbst Salesianer Don Boscos zu werden (SDB). Verschiedene Studiengänge führten ihn nach Konstanz und Benediktbeuern, wo Franz Schaumann am 30. Juni 1968 von Bischof Josef Stimpfle zusammen mit 24 weiteren Kollegen zum Priester geweiht wurde. Bischof Dr. Stimpfle war es auch, der drei Jahre zuvor die neue Derchinger Pfarrkirche eingeweiht hatte.

Die erste Wirkungsstätte Schaumanns war in Furtwangen als Heimerzieher im Lehrlingswohnheim und als Studentenseelsorger an der dortigen Ingenieurhochschule. Im Anschluss wirkte er zehn Jahre in Benediktbeuern als Referent in der Jugend- und Erwachsenenbildungsstätte der Salesianer Don Boscos. Bei der Tätigkeit mit den Jugendlichen, machte sich auch seine Begeisterung für den aktiven Fußballsport bemerkbar, die er bis heute als Fan des VfB Stuttgart, weiterlebt.

1982 kam er als Pfarrer nach St. Don Bosco in Augsburg-Herrenbach. Nach 17 Jahren erfolgte ein Wechsel an die Kauferinger Pfarrei Maria Himmelfahrt. Abermals nach 17 Jahren trat er mit 76 Jahren in den Ruhestand und arbeitet seitdem als mitarbeitender Seelsorger in der Pfarreiengemeinschaft Stätzling und wohnt im Derchinger Pfarrhaus.

Seit mehr als 35 Jahren bildet Pater Schaumann mit Diakon Richard Fuchs und dessen Ehefrau ein sich ergänzendes, beispielhaftes Arbeitsteam in freundschaftlichem Rahmen. Pater Schaumann besticht durch seine humorvolle, gesellige Art. Viel Anerkennung findet bei seiner Seelsorgetätigkeit, seine aktive Teilnahme am Dorfleben, z. B. an Veranstaltungen und Vereinsversammlungen. Die Vorgaben und Grundsätze seines Ordensgründers Don Boscos sind für ihn nach wie vor wichtige Lebensgrundlage: „Gott ist die Liebe“.

Termin Das 50. Priesterjubiläum von P. Franz Schaumanns wird am Samstag, 30. Juni, in der Pfarrkirche Maria Unbefleckte Empfängnis in Derching gefeiert. Um 19 Uhr beginnt der Festgottesdienst; der Kirchenchor singt die Orgelsolomesse von Joseph Haydn, anschließend persönliche Begegnung beim Stehempfang.

