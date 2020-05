17:00 Uhr

Gottesdienste in Friedberg werden unter Auflagen gefeiert

Die Kirchen öffnen in Friedberg ab Sonntag wieder ihre Türen. Gottesdienstbesucher müssen mit Einschränkungen rechnen.

Sowohl evangelische als auch katholische Gottesdienste dürfen ab Sonntag, 10. Mai, wieder wöchentlich stattfinden. Allerdings nur unter entsprechenden Auflagen. Wie das abläuft:

Die evangelische Gemeinde Stätzling feiert in den Kirchen „Der Gute Hirte“ in Friedberg und der „Zachäuskirche“ in Stätzling wieder Gottesdienste. Die Platzzahl ist beschränkt. Eine Vorabanmeldung muss telefonisch oder per Mail im Pfarramt erfolgen (Telefon: 0821/603325, Mail: pfarramt@friedberg-evangelisch.de). Personen aus einem Haushalt geben bei der gemeinsamen Anmeldung bitte die Teilnehmerzahl an. Sie dürfen dann in der Kirche nebeneinander sitzen. Die Anmeldung muss bis Freitag um 12 Uhr erfolgen. Diese Woche ist eine Anmeldung ausnahmsweise bis Samstag, 17 Uhr, möglich. Mitzubringen sind ein Mund- und Nasenschutz sowie ein eigenes Gesangbuch. Der Gottesdienst in Friedberg findet um 10.30 Uhr und in Stätzling um 11 Uhr statt.

Stätzling: Katholische Pfarrei feiert wieder Gottesdienste

Die katholische Pfarreiengemeinschaft Stätzling feiert wieder Gottesdienste mit beschränkter Teilnehmerzahl. Eine Registrierung am Eingang ist nötig. Für nähere Informationen steht das Pfarrbüro zur Verfügung (Telefon: 0821/783166, Mail: pg-staetzling@bistum-augsburg.de). Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes und die Einhaltung des Sicherheitsabstands sind Pflicht. Teilnehmen darf nur, wer keine Krankheitssymptome zeigt und nicht zur Risikogruppe gehört. Die Gottesdienste in Stätzling, Derching, Wulfertshausen und Haberskirch finden zu den gewohnten Zeiten statt. (AZ)

