vor 48 Min.

Graffiti-Sprayer beschmieren Sport- und Schützenheim in Ried

In Ried haben Graffiti-Sprayer in der Freinacht zwei Vereinsheime verunstaltet. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.

In Ried waren Graffiti-Sprayer am Werk. In der Zeit zwischen 16. März und 29. April wurden am Sportheim des SV Ried mehrere Aufschriften und Zeichen an der Außenwand angebracht. Nach Einschätzung der Polizei vermutlich dieselben Täter verunstalteten am 1. Mai in der Zeit von 11 bis 21.30 Uhr das Schützenheim und ein Nebengebäude.

Polizei hofft auf Hinweise zu den Graffiti-Sprayern in Ried

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friedberg entgegen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen