vor 16 Min.

Grapscher belästigt 26-Jährige in einem Dasinger Supermarkt

In einem Supermarkt in Dasing geht eine Frau einkaufen. Plötzlich wird sie von hinten an der Brust begrapscht. So beschreibt sie ihren Peiniger.

Ein unbekannter Jugendlicher fasste einer Frau von hinten an die Brust. Die 26-Jährige ging am Dienstag gegen 17.30 Uhr in einem Supermarkt in der Dasinger Industriestraße einkaufen, als die Tat passierte.

Grapscher in einem Supermarkt in Dasing: Die Polizei sucht nach Zeugen

Die junge Frau schätzte den Täter auf etwa 15 Jahre und eine Größe von 1,75 Metern. Er habe zudem dunkelbraune Haare, sei von einem hellen Hauttyp und habe eine schwarze Jogginghose sowie einen flecktarnähnlichen Mund-Nase-Schutz getragen. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

