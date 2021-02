vor 44 Min.

"Grenzwertig peinlich": Was Friedberger zum Urteil über das Licht am See sagen

Auf Kritik und Unverständnis stößt die Entscheidung der Friedberger Stadträte, dass die Lichterketten am See wieder beseitigt werden müssen.

Plus Die Stadt Friedberg verlangt, die Lichterketten am Seeufer zu entfernen. Auf Facebook stößt das auf Unverständnis. Was Kioskpächter Jürgen Koppold dazu sagt.

Von Thomas Goßner

Das Echo ist eindeutig. "Haben die keine anderen Probleme?", kommentieren Facebook-Nutzer die Entscheidung, dass die Lichterketten am Friedberger See wieder abgebaut werden müssen. Auch Kioskpächter Jürgen Koppold, in dessen Auftrag die Beleuchtung installiert wurde, schüttelt über die Diskussion im zuständigen Ausschuss des Stadtrats den Kopf.

Wie berichtet, zeigten sich die Stadträte verärgert über die Tatsache, dass Koppold ohne Genehmigung oder Rücksprache mit der Stadt 20 Lichterketten installieren ließ, die entlang der Bäume den Weg zu seinem Kiosk auf der nördlichen Liegewiese beleuchten. Dort verkauft er täglich bis in die frühen Abendstunden Speisen und Getränke zum Mitnehmen - alles unter Beachtung der Corona-Auflagen, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion versicherte. Die Kommunalpolitiker vermissen den nötigen Respekt gegenüber der Stadt. Zudem gefährde die Lichtverschmutzung Vögel und Insekten, und auch die Durchfahrtshöhe für die Fahrzeuge des Bauhofs sei nicht mehr gewährleistet.

Friedberger See: Am Parkplatz brennt die ganze Nacht das Licht

"Die Gründe sind doch an den Haaren herbeigezogen", kommentiert Koppold. Weder werde der Bauhof bei seinen Arbeiten behindert, noch gebe es eine Lichtverschmutzung. Spätestens um 20 Uhr seien die Lichterketten aus, während auf dem städtischen Parkplatz am See die ganze Nacht das Licht brenne - "und das während der Ausgangssperre", wie der Kioskpächter anfügt: "Aber das ist keine Lichtverschmutzung." Koppold verweist außerdem auf die Stadt Augsburg, die nach einem Überfall am Autobahnsee aus Sicherheitsgründen über eine Beleuchtung nachdenkt.

Laut Stadtverwaltung werden die Bauhoffahrzeuge durch die herabhängenden Lichterketten behindert. Bild: Thomas Goßner

Die wahren Motive der Stadträte sehen für ihn anders aus: "Ich habe morgens zwischen Toilette und Zeitunglesen mehr Ideen als die alle miteinander. Und das stinkt denen." Sein Ziel sei es gewesen, in der Pandemie eine gewisse Art von Normalität zu schaffen. Das hätten die Leute geschätzt.

Tatsächlich bekommt Koppold auf der Facebook-Seite unserer Redaktion viel Zuspruch für die Beleuchtung. "Meine Güte, lasst den Leuten doch ein kleines bisschen Freude. Sieht so schön aus, wenn man den Weg entlanggeht!", heißt es dort. Ein anderer Beitrag lautet: "Schade, so wär der See etwas aufgehübscht Sommer wie Winter. " Für eine Nutzerin sorgt die Lichterkette "für die gute Laune und Wärme im Herzen, was in den Corona-Zeiten für den Menschen sehr wichtig ist".

Dass sich Stadträte überhaupt mit dem Thema befassen, lässt die Facebook-User den Kopf schütteln. "Man kann sich auch an Kleinigkeiten aufhängen", wird kritisiert. Eine andere Vermutung zur Beleuchtung lautet: "Was den Beamten missfällt oder nicht ihre Idee war, ist ja anscheinend nichts Gutes. Wahrscheinlich kauft dann die Stadt in ein bis zwei Jahren völlig überteuert selber eine." Als "grenzwertig peinlich" heißt es zu der Entscheidung. Oder ohne Umschweife: "So ein Müll. Die Stadt soll sich um Wichtigeres kümmern."

Lichterkette am See: Online-Voting ist eindeutig

Klar ist auch das - nicht repräsentative - Ergebnis unseres Online-Voting. Mehr als zwei Drittel der Teilnehmer sprechen sich für die Beibehaltung der Lichterkette aus.

Kioskpächter Koppold indes versichert: "Ich bin gerne gesprächsbereit. Ich wollte den Stadtrat nicht in seiner Autorität beeinträchtigen, sondern eine Lösung schaffen."

