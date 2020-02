10:12 Uhr

Grillkohle setzt Gartenhütte in Kissing in Brand

Während der Löscharbeiten an einer brennenden Gartenhütte musste die Bahnhofsallee in Kissing gesperrt werden.

Ein Schaden von 30.000 Euro entstand am Sonntagnachmittag bei einem Brand in Kissing. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, so die Polizei, war die Brandursache eine noch nicht ganz abgekühlte Grillkohle in einem nicht feuerfesten Behältnis. Dieses stand vor einer Gartenhütte und geriet in Brand. Das Feuer griff auf die Hütte und ein vor der Hütte stehendes Arbeitsfahrzeug über. Die Feuerwehren aus Kissing und Mering brachten die Flammen unter Kontrolle. Während der Löscharbeiten musste die Bahnhofsallee kurzzeitig gesperrt werden. (AZ)

