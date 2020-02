vor 21 Min.

Grimms Bistro in Mering: Essen beim Familienunternehmen

Plus Das neue Lokal in Mering-St. Afra ist ein Familienunternehmen. Was dort geboten wird.

Von Heike Scherer

Peter Grimm und seine Söhne Claudio und Dominik haben in Mering-St. Afra Grimms Bistro eröffnet. Mit seinem Familienunternehmen mit Herz möchte der Augsburger die Gastronomie in Mering beleben und seine Gäste verwöhnen. Er selbst und seine Söhne haben eine kaufmännische Ausbildung absolviert. Grimm hat schon mehrere Gastronomiebetriebe in Augsburg und der Region geleitet, seine Köchin Sula, geboren in Griechenland, blickt nach ihrer Ausbildung in der Großküche auf eine 30-jährige Erfahrung zurück. Das Angebot in Grimms Bistro umfasst hauptsächlich deutsche Küche.

Die Speisen wie Kässpätzle, Wiener oder Zigeunerschnitzel, Rahmschwammerl mit Semmelknödel, Maultaschen, Salate und Suppen werden täglich frisch zubereitet. Vormittags gibt es guten Kaffee und hausgemachte Kuchen, darunter auch vegane. Es soll bald auch ein Frühstücksangebot geben. Neues Bistro in Mering: Weißwurstfrühstück oder Frühstücksbrunch Von 17.30 Uhr bis 22 Uhr können die Gäste aus einer reichhaltigen Speisekarte wählen, die um Tagesgerichte wie Burger, Pizza, italienische oder griechische Gerichte erweitert wird. Für den Sommer plant Peter Grimm außerdem Spargel-, Eis- und Grillspezialitäten, Sulzen, Wurstsalat, Obazda und Gerichte mit Erdbeeren ein. Außer Kaffee, Tee, Softdrinks und Unterbaarer Bier können sich die Gäste für Wein, Sekt, ab Sommer zusätzlich für Longdrinks und Cocktails entscheiden. Ab Februar gibt es im Wechsel an den Sonntagen von 10 bis 14 Uhr ein Weißwurstfrühstück oder einen Frühstücksbrunch. Das Familienunternehmen plant, sein Angebot bald um eigene Toast- und Sandwichkreationen zu erweitern. Küche in Grimms Bistro ist komplett renoviert worden Vor der Eröffnung wurde die Küche komplett renoviert, die Wände gestrichen und tapeziert und das Restaurant liebevoll mit Blumen und Dekorationsartikeln eingerichtet. Es bietet Platz für circa 50 Personen, ab Sommer stehen weitere 30 Plätze im dazugehörigen Garten zur Verfügung. Ab Mitte Februar plant Grimms Bistro, ab 17.30 Uhr einen Lieferservice bis an die Haustür einzuführen. Peter Grimm nimmt Reservierungen für Feiern wie Taufen, Geburtstage oder Vereinstreffen entgegen. Grimms Bistro befindet sich am Marienplatz 11a in Mering-St. Afra (gegenüber der katholischen Kirche).

