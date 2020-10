vor 18 Min.

Grippe-Impfung: Frauen-Union Friedberg kritisiert Gesundheitsminister Spahn

Plus Die Vorsitzende der Frauen-Union Friedberg, Annemarie Schulte-Hechfort, berichtet von ihren eigenen Erfahrungen mit dem Impfstoff gegen Grippe. Das lässt sie aktiv werden.

Wann gibt es genügend Grippe-Impfstoff? Mit dieser Frage wendet sich die Vorsitzende der Frauen-Union Friedberg, Annemarie Schulte-Hechfort, an den CSU-Bundestagsabgeordneten Hansjörg Durz. "Wir Senioren möchten nicht noch neben der Covid-19-Infektionswelle einer zusätzlichen Grippewelle ausgesetzt sein, gegen die es ja einen Impfschutz gibt", betont sie.

Wie berichtet ist der Impfstoff entgegen der Ankündigung von Gesundheitsminister Jens Spahn derzeit kaum verfügbar. In vielen Arztpraxen werden bereits Wartelisten geführt, andere nehmen schon gar keine Vormerkungen für die Impfung mehr an. Das hat auch Annemarie Schulte-Hechfort erfahren müssen.

Hunderte warten auf den Grippe-Impfstoff

"Ich habe am 14. Oktober mit einem Rezept meines Hausarztes in Friedberger und einigen Augsburger Apotheken versucht, einen Impfstoff gegen Grippe zu erhalten. Die verschiedenen Apotheken im Landkreis und in Augsburg haben mir folgende Informationen gegeben: Der Impfstoff sei derzeit nicht lieferbar, frühestens Ende November/Anfang Dezember dieses Jahres. Ich könne mich auf eine Warteliste setzen lassen, wobei mir von einigen Apotheken gesagt wurde, dass bereits über 200 Personen auf ihren Wartelisten aufgeführt seien“, berichtet die ehemalige CSU-Stadträtin. Auch das Gesundheitsamt Aichach-Friedberg habe ihr nicht weiterhelfen können.

Schulte-Hechfort stellt die Frage, wie sich diese Informationen vereinbaren ließen mit dem Auftritt des Gesundheitsministers in der ARD, in dem er sich werbewirksam vor laufenden Kameras impfen ließ und erklärte, dass genügend Impfstoff zur Verfügung stehe. "Verständnis hätte ich ja, wenn die Verteilung noch ein oder zwei Wochen in Anspruch nähme, nicht jedoch, wenn man bis Anfang Dezember warten muss und der Schutz gegen die Grippe ja auch erst 14 Tage nach Impfung eintritt", kritisiert sie. Ein solch später Termin bietet den Senioren keinen ausreichenden Schutz gegen die Viren einer Grippe, da eine erste Infektionswelle bis dahin schon hinter uns liegt.

Wann wird der Impfstoff gegen Grippe in Bayern verteilt?

Schulte-Hechfort bittet den CSU-Abgeordneten Durz, sich mit dem Bundesgesundheitsminister und dessen Arbeitsstab in Verbindung zu setzen und den Bürgern eine ehrliche Antwort zu geben, ob dieser Impfstoff überhaupt vorliege und wann er in Bayern verteilt werden könne. Auch das Gesundheitsamt Aichach-Friedberg konnte ihr nicht weiterhelfen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen