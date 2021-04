vor 50 Min.

Großbaustelle: Ab Montag ist die B300 gesperrt

Plus Die B300 in Friedberg und bei Dasing ist ab Montag, 12. April, fünf Wochen lang gesperrt. In Friedberg gibt es noch weitere Baustellen. Droht Schleichverkehr?

Von Ute Krogull

Es dürfte eine der größten Straßenbaustellen der Region im Jahr 2021 sein: Die B300 wird in den Bereichen Friedberg und Dasing saniert. Rund 60.000 Quadratmeter Asphalt werden zwischen 12. April und 15. Mai neu aufgebracht. Die Umleitung erfolgt großräumig. Da in Friedberg auch andere Straßen dicht sind, verwandelt sich die Stadt in eine Großbaustelle. Was Autofahrer und Anwohner jetzt wissen sollten. Zeitraum Die Bauarbeiten hat das Staatliche Bauamt Augsburg auf den Zeitraum zwischen Oster- und Pfingsferien gelegt, weil die B300 als Umleitung für die A8 fungiert. Wegen der Witterung sei ein Start vor April nicht möglich gewesen, sagte Christoph Eichstaedt vom Bauamt im Friedberger Stadtrat.

Die Maßnahme hat auch erhebliche Auswirkungen auf den öffentlichen Personennahverkehr, AVV- und Schulbusse müssen umgeleitet, Haltestellen verlegt werden (etwa von in die Röntgenstraße). Auch der Schlossparkplatz an der ist gesperrt. Fußgänger Da keine Querungshilfe für Schüler an der Rothenbergstraße eingerichtet werden konnte, ist in diesem Bereich ein Lotsendienst geplant. Dieser wechselt später an die Zeppelinstraße ; dort ist anfangs aus Sicherheitsgründen keine Querung möglich. B300 in Friedberg und Dasing: Über eine Million Euro Baukosten Maßnahme Die Bundesrepublik Deutschland als Baulastträger investiert über 1,1 Millionen Euro. Diese verteilen sich auf 900.000 Euro Baukosten , 150.000 Euro Markierungen und 60.000 Euro Schutzplanken. In Friedberg werden 1,8 Straßenkilometer erneuert, im Bereich der Ortsumfahrung Dasing 5,4 Kilometer. Grund dafür: Der Asphalt ist in die Jahre gekommen. Zehn Jahre sind es in Friedberg , wo Flüsterasphalt verlegt ist, 18 bei Dasing .

Die örtlichen Rettungsdienste und Feuerwehren haben sich auf die Situation vorbereitet und abgesprochen. Die muss zum Beispiel über 25 und A8 nach fahren. Weitere Baustellen Friedberg sei derzeit "belagert von Baustellen ", so Bürgermeister Eichmann . In den vergangenen Wochen führte der Bauhof Vorarbeiten für die B300-Erneuerung in der Zeppelinstraße durch. In der Schützenstraße verlegen die Stadtwerke eine neue Wasserleitung. Positiver Nebeneffekt: Sie verhindert dort Schleichverkehr . Wegen des Neubaus des Prälat-Alberstötter-Hauses an der Ecke Herrgottsruhstraße/ Aichacher Straße gibt es auch dort Verkehrsbehinderungen. Für einen möglichst sicheren Ablauf muss die östliche Fahrspur zum Be- und Entladen der Baustellenfahrzeuge gesperrt werden. Der Verkehr wird über die beiden anderen Fahrspuren an der Baustelle vorbeigeleitet. Linksabbiegen in die Herrgottsruhstraße aus Richtung Schwimmbad ist dadurch nicht mehr möglich. Gesperrt ist außerdem die Bahnhofstraße . Die B 300 in Friedberg wird wegen Bauarbeiten gesperrt. Bild: Ute Krogull Dasing Bürgermeister Andreas Wiesner sieht den Bauarbeiten gelassen entgegen. "Es ist äußerst wichtig, dass die Umleitung für Lastwagen ordentlich ausgeschildert ist un befolgt wird", betont er. Die Betriebe im Gewerbegebiet seien weiter über die Autobahn erreichbar und die Feuerwehr überlege, notfalls über den Radweg nach Oberzell zu fahren. Übrigens weist auch Dasing aktuell innerorts eine Baustelle auf, nämlich vor dem Grundstück des ehemaligen Lechnerwirts, wo gerade ein Neubau entsteht, in den unter anderem eine Hausarztpraxis und eine Apotheke einziehen sollen. Lesen Sie dazu auch: B-300-Baustelle: Fahrplanänderung für AVV-Busse

