vor 24 Min.

Großbaustelle B300: So geht es mit den Bauarbeiten voran

Plus Seit Montag ist die B300 ab dem Chippenhamring in Friedberg gesperrt. Der Straßenbelag wird ausgetauscht. So sieht es derzeit auf der Großbaustelle aus.

Von Sebastian Richly

Seit Montag ist die B300 ab der Kreuzung Chippenhamring gesperrt. Bis zum 7. Mai wird der in die Jahre gekommene Straßenbelag abgefräst und ein neuer aufgetragen. Dazu wird schweres Gerät aufgefahren. Zum Teil wurde schon in der ersten neuer Belag aufgebracht, noch fehlt allerdings die oberste Schicht. Die Umleitungen erfolgen großräumig über die AIC 25 neu, den Bressuire-Ring und die Autobahn 8. Auch der öffentliche Personennahverkehr und der Schulbusverkehr werden umgeleitet. Die Sperrungen bedingen ein höheres Verkehrsaufkommen auf anderen Routen. Die Stadt Friedberg leitet daher flankierend zusätzliche Maßnahmen ein. So werden zum Beispiel Parkverbote in der nördlichen Afrastraße und in Teilen der Wiffertshauser Straße eingerichtet. Großbaustelle an der B300 bei Friedberg führt vereinzelt zu Staus Auch zwischen Oberzell und der A8 bei Dasing ist die Bundesstraße gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet, was vereinzelt zu Verkehrsbehinderungen führte. Seit Montag ist die B300 in Friedberg gesperrt. Video: Sebastian Richly Größere Staus gibt es laut Martin Binder von der Polizeiinspektion Friedberg zwar nicht, dennoch komme es gerade auf der Kreisstraße AIC 25 immer wieder zu kleineren Staus – gerade in Richtung Süden, vor allem im Bereich der Kreuzung Chippenham-Ring/ B300. Binder: "Das liegt in erster Linie an den Lkw, die normalerweise die A8 bei Dasing verlassen und nun eine Ausfahrt später raus müssen. Dadurch nimmt das ohnehin schon hohe Verkehrsaufkommen weiter zu. Der Verkehr stockt, aber von einem durchgehenden Stau oder gar einem Verkehrschaos sind wir weit entfernt." Lesen Sie dazu auch: B300-Sperrung: Sorgt die Großbaustelle für ein Verkehrschaos?



