vor 31 Min.

Großbaustelle in Friedberg: Die Bahnhofstraße wird ab 2021 saniert

Plus Der Stadtrat will den Umbau der Bahnhofstraße trotz sinkender Steuereinnahmen nicht weiter auf die lange Bank schieben. Was geplant ist.

Von Ute Krogull

Kann sich die Stadt die lange diskutierte Sanierung der Bahnhofstraße trotz der finanziellen Einbrüche durch die Corona-Krise leisten? Der Stadtrat entschied sich für ein Ja und beschloss den Start im Juni 2021. Die Fertigstellung ist für Mai 2022 geplant, rechtzeitig vor dem nächsten Altstadtfest. Im Vorfeld (erstes Quartal 2021) wollen die Stadtwerke Kanäle und Wasserleitungen erneuern.

Die Bauarbeiten in der Behnhofstraße in Friedberg sollen vor dem Altstadtfest 2022 abgeschlossen sein. Bild: Tom Trilges (Archiv)

Die im April beschlossene Haushaltssperre verhinderte zwar die Bewirtschaftung der bereits im Haushalt vorgesehenen Mittel, doch der neue Stadtrat bekräftigte den Beschluss aus der vergangenen Periode. Die Verwaltung hatte mehrere Alternativvorschläge zur Auswahl gestellt.

Umbau der Bahnhofstraße in Friedberg hätte bis 2024 dauern können

In den meisten Fällen hätten die Arbeiten 2023 (also nach dem Altstadtfest) begonnen und sich bis ins Jahr 2024 hingezogen. Das wollte kein Politiker den Anwohnern und vor allem Geschäftsleuten an der Straße, deren Zustand Roland Eichmann ( SPD) mit einem Rübenacker verglich, zumuten.

Der Bürgermeister wies außerdem auf die Baukostensteigerung hin sowie darauf, dass es bei einer weiteren Verzögerung langsam Probleme mit den Fördermitteln von weit über einer Million Euro geben könnte. Denn eigentlich sollte das Millionenprojekt längst fertig sein. Der Stadtrat hatte es jedoch nach dem plötzlichen Tod der beauftragten Planerin verschoben, weil man Angst hatte, es würde nicht bis zur „Friedberger Zeit“ 2019 fertig. Dieses Jahr kommt ihm die Landesausstellung in die Quere.

Grüne: Nach dem Umbau soll es mit der Friedberger Altstadt weitergehen

„Wir müssen die Bahnhofstraße attraktivieren, das ist wichtig für die Geschäftswelt“, meinte nun Grünen-Fraktionsvorsitzende Claudia Eser-Schuberth. Danach müsse man sehen, wie es mit der Altstadt weitergehen kann. 2022 könnte also der Schlusspunkt unter eine lange Geschichte gesetzt werden. Bereits 2004 hatte ein städtebaulicher Wettbewerb den Umbau der Straße, die immer mehr an Attraktivität verliert und langsam ausstirbt, angeregt.

In der Bahnhofstraße in Friedberg gibt es viel zu tun. Zuerst werden die Stadtwerke Leitungen verlegen. Bild: Ute Krogull (Archiv)

2016 beschloss der Stadtrat, das Projekt endlich anzugehen. Die Stadtwerke müssen zuerst ihre Arbeiten durchführen, danach wird die Straße neu gestaltet, der Belag erneuert, der Platz vor dem Kriegerdenkmal umgestaltet, Rosen sollen gepflanzt werden. Die reinen Sanierungskosten kletterten schon in den vergangenen Jahren von einer auf fast 2,5 Millionen Euro. Aufgrund der Baukostensteigerung wird es dabei wohl kaum bleiben.

