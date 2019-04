12:06 Uhr

Großeinsatz bei Brand in Derchinger Firmengebäude

Ein technischer Defekt hat am Donnerstag zu einem Brand in einer Fertigungshalle im Derchinger Gewerbegebiet geführt.

Wie die Polizei berichtet, war gegen 17 Uhr ein Arbeiter in einer Produktionshalle eines blechverarbeitenden Betriebes im Winterbruckenweg beschäftigt. Er bemerkte plötzlich, dass es an einer automatischen Laser-Schneidemaschine zu brennen begann. Es gelang ihm nicht, das Feuer zu löschen. Die Wehren aus Friedberg, Wulfertshausen, Affing, Derching, Stätzling und Mühlhausen hatten den Brand jedoch rasch unter Kontrolle. Nach erster Einschätzung hatte sich ein Hydraulik-Aggregat entzündet und den Brand an der hochwertigen Maschine ausgelöst. Der Schaden kann derzeit nicht eingeschätzt werden. Personen wurden nicht verletzt, es kam auch zu keinem weiteren Gebäudeschaden.

