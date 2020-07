vor 54 Min.

Großeinsatz der Feuerwehren bei der Firma Sonac in Mering

Vier Feuerwehren und das Rote Kreuz sind in Mering im Einsatz. Auslöser war eine chemische Reaktion in einem Container auf dem Sonac-Firmengelände.

Von Eva Weizenegger

Auf dem Areal der Firma Sonac in Mering ist es am Montagnachmittag zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte gekommen. Vier Feuerwehren und das Bayerische Rote Kreuz rückten an, nachdem es in einem Gefahrgutcontainer auf dem Gelände zu einer chemischen Reaktion gekommen war, so die Einsatzkräfte. Den Feuerwehren aus Mering, Friedberg und Aichach sowie die Berufsfeuerwehr Augsburg gelang es, den Container zu sichern.

Das Unternehmen will sich erst am Dienstag zu dem Zwischenfall äußern. Sonac verarbeitet in Mering Nebenprodukte aus der Schlachtung und stellt unter anderem Federnmehl und Geflügelmehl sowie Hämoglobin und Plasma aus Rinderblut her.

