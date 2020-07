10:04 Uhr

Großer Ansturm auf Konzert von Harmonic Brass

Das Ensemble Harmonic Brass tritt am 30. Juli im Hof der Theresia-Gerhardinger-Grundschule Friedberg auf. Veranstalter des Konzerts sind die „Bürger für Friedberg“.

Die Karten für den Auftritt von Harmonic Brass in Friedberg sind eigentlich schon alle weg. Eine Chance gibt es aber noch.

Von Ute Krogull

Binnen eines Tages waren weit über 200 Karten für den Auftritt von Harmonic Brass im Hof der Theresia-Gerhardinger-Grundschule am Donnerstag, 30. Juli, um 19.30 Uhr vergeben.

Nach dem Beschluss des bayerischen Kabinetts am Mittwoch konnten die „Bürger für Friedberg“, die sich als Veranstalter sehr über das große Interesse freuen, die Zahl der Plätze aufstocken. Trotzdem gibt es für die Veranstaltung bereits eine Warteliste. Wer sich darauf setzen lassen möchte, kann sich mit Namen und Telefonnummer entweder unter 0821/60 92 99 oder unter der Mailadresse horseling@gmx.de anmelden. Die Liste liegt am Konzerttag am Eingang aus.

Aktuelle Informationen gibt es auch im Internet unter www.friedberger-musiksommer.de. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, es werden an dem Abend Spenden für die fünf Musiker von Harmonic Brass gesammelt.

