vor 45 Min.

Großer Auftritt für die Merchinger Chorgemeinschaft

Die Musiker führen gemeinsam mit dem Liederkreis Westendorf und der Musikschule Landsberg die „Mass of the Children“ auf. 160 Mitwirkende stehen auf der Bühne.

Mit viel Engagement und Spaß haben die Chorgemeinschaft Merching und der Liederkreis Westendorf mit seinem Kinderchor Chorkringel die „Mass of the Children“ von John Rutter einstudiert. Zusammen mit dem Kammer- und Sinfonieorchester der Sing- und Musikschule Landsberg wird sie in drei Konzerten in der Version für Sinfonieorchester aufgeführt. Zudem kommen noch einige Ausschnitte diverser Solo-Konzerte der Solisten des Orchesters zur Aufführung unter der Leitung von Birgit Abe.

Erfolgreiche Solisten auf der Bühne

Zusammen werden ca. 160 Musiker im Alter von fünf bis 80 Jahren Rutters Werk erklingen lassen. Als Solisten in der Messe werden die in Kaufering lebende Sopranistin Regina J. S. Pfeiffer und der aus Germering stammende Bariton Daniel Weiler zu hören sein. Regina J.S. Pfeiffer war viel an Theatern im In- und Ausland engagiert und studierte die Chöre ein. Daniel Weiler macht gerade seinen Master in Gesang am Mozarteum Salzburg. Die große Besonderheit an diesem und auch der Grund für dieses Projekt ist, dass es gelang, den Dirigenten Achim Falkenhausen für die Leitung der Messe zu gewinnen. Er wuchs in Kaufering auf und war über zehn Jahre dort Organist. Nach seinem Studium im Fach Dirigieren und Orchesterleitung an der Hochschule für Musik Würzburg führten ihn seine Engagements unter anderem an das Städtebundtheater Hof und das Schillertheater NRW.

Eine große Erfahrung für die Laienmusiker

Derzeit ist er Chordirektor und stellv. Generalmusikdirektor (GMD) am Theater für Niedersachsen Hildesheim (TfN). Sein Repertoire umfasst alle großen Opern, in der kommenden Spielzeit wird er als Dirigent der Richard Wagners Oper „Tristan und Isolde“ debütieren, aber auch im Bereich der Operette und des Musicals liegt sein Schaffensgebiet. Mit viel Erfolg dirigiert er regelmäßig sinfonische Konzerte sowie Oratorien. Zuletzt konnte er mit Benjamin Brittens Oper „Tod in Venedig“ eine sehr erfolgreiche Premiere feiern, und die Spielzeit beendet er mit Aufführungen des Oratoriums „Christus“ von Franz Liszt. Es ist für alle Beteiligten, vor allem für die Laienmusiker, eine große Erfahrung unter seinem Dirigat musizieren zu können. Aber auch die Zuhörer können sich auf ein Erlebnis freuen. Es ist eine Seltenheit, einen Dirigenten seines Formats hier zu erleben. Selbst John Rutter hat bereits persönliche Grußworte für das Programmheft übermittelt.

Es wird drei Konzerte geben, die jeweils um 19 Uhr beginnen:

Sonntag, 7. Juli: Kaufering, Kirche Maria Himmelfahrt



Dienstag, 9. Juli: Kaufbeuren, Kirche St. Martin



Mittwoch, 10. Juli: Mering St. Afra, Kirche Mariä Himmelfahrt



Der Eintritt kostet 10 Euro, für Kinder, Schüler und Studenten ermäßigt auf 6 Euro. Die Karten gibt es an der Abendkasse bei freier Platzwahl.

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit dem Newsletter der Friedberger Allgemeinen.

Themen Folgen