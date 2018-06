vor 57 Min.

Großer Israeltag im Meringer Lippgarten

Das Ella Ensemble und weitere Ehrengäste kommen aus der befreundeten Stadt Karmiel.Einige Tage später beginnt die erste Jugendbegegnung.

Von Heike Scherer

Im Oktober 2014 hatte der Meringer Marktgemeinderat mit einer großen Mehrheit einer Städtefreundschaft mit der israelischen Stadt Karmiel in der Nähe des Sees Genezareth zugestimmt. Vom 21. Juni bis 1. Juli wird es nun die erste Jugendbegegnung in Mering geben.

14 Schüler aus Karmiel im Alter von 16 und 17 Jahren werden mit den Meringer Jugendlichen, in deren Familien sie untergebracht sind, Projekte durchführen und Ausflüge unternehmen. Ein Großer Israeltag – es ist mittlerweile schon das fünfte öffentliche Fest – findet am 17. Juni von 13.30 Uhr bis 18 Uhr unter Schirmherrschaft von Bürgermeisters Hans-Dieter Kandler im Lippgarten Ecke Marienstraße/Klostergasse statt. Bei schlechtem Wetter muss die Veranstaltung in die Mehrzweckhalle Mering verlegt werden.

Die ARGE Städtefreundschaft Mering-Karmiel hat sich erneut ein interessantes Programm mit Liedern, Ansprachen, einer Talkrunde und israelischen Spezialitäten überlegt. Ziel des Israeltages ist es, das Land, die Menschen und ihre Kultur besser kennenzulernen und sich zu begegnen.

Mering Israeltag: Musikalische Auftritte werden geboten

Den musikalischen Auftakt übernimmt erstmals das Duo „Sopran trifft Mezzosopran“ mit Sabine Koller und Franzi Rosenhammer. Sie singen das von Sabine Koller selbstgeschriebene Lied „Lass Wunder gescheh’n“, „The Prayer“, ein Gebet in englischer und italienischer Sprache für den Frieden dieser Welt und den durch Edith Piaf bekannten Song „La Vie en Rose“.

Nach der Begrüßung und den Ansprachen von der Generalkonsulin des Staates Israel Sandra Simovich, Landrat Klaus Metzger und Bürgermeister Hans-Dieter Kandler, die musikalisch durch die Sängerinnen Annemarie und Theresa Wurm und Pnina Goshen umrahmt werden, findet eine Talkrunde zu dem Thema „Faszination Freundschaft“ statt. Prominente Gäste wie Professor Schurk von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Augsburg und der Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko werden unter anderem daran teilnehmen. Ab 15 Uhr ist das herausragende Ella Ensemble mit zwölf Sängerinnen aus der Umgebung von Karmiel unter der einfühlsamen und erfahrenen Leitung von Miri Sade zu hören, das die Pianistin Ola Perlovitz virtuos am Klavier begleitet. Das Ella Ensemble wurde vor zwölf Jahren am Konservatorium der Stadt Karmiel gegründet. In der heutigen Fassung besteht der Chor seit zwei Jahren. Das Wort „Ella“ steht für den in Israel weit verbreiteten Pistazienbaum und bedeutet gleichzeitig auch „Göttin“.

Schon im Jahr 2016 begeisterten sie die Besucher des Israeltages in der Mehrzweckhalle. Sie geben bereits am 14. Juni um 20 Uhr im Meringer Gymnasium ein Konzert und singen am Vormittag des 17. Juni beim Gottesdienst in der evangelischen St.-Johanneskirche Mering um 10 Uhr. Bei der Abendmesse in Unterbergen am 16. Juni um 19 Uhr wird Opernsängerin und Mitglied des Chores, Pnina Goshen mit Annemarie Wurm auftreten.

Es gibt auch viele Informationsstände

Außerdem konnte Organisator Günter Wurm die Band „The Revelling Crooks“ engagieren. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee, Kuchen, Getränken und veganen israelischen Speisen gesorgt. Die Moderation des Nachmittages übernimmt diesmal Christian Seebauer, der schon zweimal mit seinem Buch „Israel Trail mit Herz“ über seine Pilgerreise durch Israel ohne Essen und Geld berichtete. Außerdem wird es Informationsstände der Bundeswehr Kaufering, des Bayerischen Jugendrings, der DIG Augsburg, der Technion, des Vereins „Demokratie und Information“, der KKL, bei der weitere Bäume im Mering-Hain gepflanzt werden können, sowie des Unternehmens Plazmalab mit T-Shirts von israelischen Künstlern geben.

Für die Unterhaltung von Erwachsenen und Kindern sorgt des Weiteren der orientalische Märchenerzähler Heinrich Weigl in seinem Beduinenzelt.

Info Der Eintritt ist frei. Um einen Unkostenbeitrag wird gebeten. Nähere Informationen gibt es auf Facebook unter „Großer Israeltag 2018 Mering“.

Themen Folgen