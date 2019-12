09:31 Uhr

Großer Schaden bei Unfall an Supermarktparkplatz in Kissing

Unfall an einem Kissinger Supermarkt.

15.000 Euro Schaden hat laut Polizei eine 43-Jährige an einem Kissinger Supermarkt angerichtet, weil sie bei der Ausfahrt vom Parkplatz einen Autofahrer übersah.

An einem Kissinger Supermarktparkplatz hat es einen Unfall mit 15.000 Euro Schaden gegeben. Am Mittwoch gegen 18 Uhr übersah dort laut Polizei eine 43-Jährige bei der Ausfahrt vom Parkplatz in die Grünzweigstraße einen 20-Jährigen.

Der junge Mann war ebenfalls mit seinem Auto unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (tril)

Themen folgen