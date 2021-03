vor 32 Min.

Großer Schaden, keine Beute - Unbekannter bricht in Firma ein

Ein unbekannter Täter dringt in eine Firma in der Straße "Am Silberpark" in Kissing ein. Er verursacht großen Sachschaden.

In der Straße am Silberpark in Kissing ist am Sonntag ein Unbekannter eingebrochen. Die Tat muss sich zwischen 1 Uhr und 9.30 Uhr ereignet haben, meldet die Polizei.

Türen, Fenster und Einrichtung fallen Einbrecher zum Opfer

Der Einbrecher stahl zwar nichts, er richtete aber großen Sachschaden an Einrichtungsgegenständen, Fenstern und Türen an. Dieser beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise auf den Täter unter der Telefonnummer 0821/3231710 entgegen. (AZ)

