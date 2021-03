vor 32 Min.

Großer Umbau des Meringer Wertstoffhofs geplant

Seit Einführung der Gelben Tonne ist es auf dem Meringer Wertstoffhof etwas ruhiger geworden. Nun will der Landkreis die Anlage modernisieren.

Plus Bessere Verkehrsführung, neue Container: Der Wertstoffhof in Mering wird aufwendig modernisiert. Was geplant ist und wie das den Kunden die Abgabe erleichtern soll.

Von Gönül Frey

Die Einführung der Gelben Tonne bedeutet für die Wertstoffhöfe im Landkreis eine drastische Veränderung. Wie Michaela Stadelmeyer von der kommunalen Abfallwirtschaft Aichach-Friedberg im Meringer Gemeinderat erläuterte, wurden seitdem 14 von den insgesamt 27 Sammelstellen geschlossen. Der Meringer Wertstoffhof an der Hermann-Löns-Straße gehört zu denjenigen, die erhalten bleiben. Der Landkreis möchte diesen nun aufwendig modernisieren. Für die Nutzer sind einige konkrete Verbesserungen vorgesehen.

Die Grundideen samt einer Skizze stellte Stadelmeyer den Meringer Gemeinderäten vor. "Mir ist aufgefallen, dass die Meringer Wertstoffsammelstelle schon die zwei Ebenen hat, was immer empfohlen wird", stellte sie fest. Denn schweres Sammelgut, wie etwa Sperrmüll, soll idealerweise von oben in die Container gefüllt werden.

Neue Container für Sperrmüll und Altholz in Mering

Die Abfallexpertin schlägt deshalb vor, noch mehr Container, vor allem mit schwerer Befüllung, auf der unteren Ebene entlang der Stützmauer zu platzieren. Die Nutzer können entweder - wie bisher - am Container die Leiter besteigen oder mit ihrem Auto von oben an den Container heranfahren. Dazu muss der Personalcontainer der Wertstoffhofmitarbeiter weichen. Dieser könnte nach Stadelmeyers Skizze künftig auf der dritten Ebene beim Grüngut stehen.

Für die Elektrogeräte sieht sie einen eigenen Annahmetisch mit Überdachung vor. Dort prüfen dann die Mitarbeiter, dass diese keine Akkus mehr enthalten. "Wenn Akkus im Container landen, besteht Brandgefahr", erläuterte die Expertin. Wie sie später auf Nachfrage von Karl-Heinz Brunner ( CSU) erklärte, können dank des Annahmetisches künftig auch Leuchtstoffröhren in Mering abgeben werden. "Es ist Vorschrift, dass sie nur im überdachten Bereich angenommen werden, weil sie Quecksilber enthalten können."

Neue Rampe soll am Wertstoffhof Mering zum Grüngut führen

Auf besonderes Interesse im Gemeinderat stieß eine kleine Neuerung bei der Verkehrsführung. Die Skizze zeigte nämlich eine Rampe, die direkt von der zweiten Ebene hinauf zum Grüngut führt. Wie Ignaz Steinhart vom Meringer Wertstoffhof unserer Zeitung vor Ort berichtete, würde das eine heutige Problemstelle beheben. Derzeit müssen die Autos - oftmals samt Anhänger - auf die Straße zurücksetzen, um den Wertstoffhof zu verlassen oder weiter nach oben zum Grüngut zu fahren. Wenn viel los ist, könne es zu schwierigen Situationen kommen.

Bürgermeister Florian Mayer äußerte sich positiv zu der Idee, Container mit schwerem Füllgut an der Stützmauer aufzustellen. "Wenn ich den Plan sehe, geht da auch ein großer Wunsch in Erfüllung", stellte er fest. Darin ist nämlich auch ein Container für sogenanntes A-IV-Holz eingezeichnet. Darunter fällt behandeltes Holz aus dem Außenbereich, wie zum Beispiel von Zäunen oder Palisaden, das bisher in Mering nicht abgegeben werden durfte.

Der Vorschlag einer direkten Rampe von Ebene zwei hinauf zum Grüngut gefiel dem Bürgermeister zwar, er bezweifelte jedoch, dass dies aus statischen Gründen möglich sein wird. Michaela Stadelmeyer räumte ein, dass dies tatsächlich erst noch geprüft werden müsse. Auch das Personal solle noch in das neue Konzept mit eingebunden werden. Sie wolle jedoch vor einer aufwendigen und teuren Planung erst einmal wissen, ob die entsprechenden Vorschläge grundsätzlich in Mering ankommen.

Der Merchinger Wertstoffhof steht auf dem Prüfstand

Mathias Stößlein (UWG ) hakte nach, wie das Gesamtangebot der Wertstoffhöfe rund um Mering künftig aussehen soll. Stadelmeyer erläuterte, dass Steindorf und Ried bereits geschlossen seien. In Schmiechen soll das Grüngut bleiben. Merching werde erst einmal auf drei Jahre weiter betrieben, dann wolle man sehen, ob es den Wertstoffhof dort noch brauche oder nicht. Kissing hingegen soll bleiben und ertüchtigt werden. Stößlein äußerte daraufhin die Befürchtung, dass künftig aus dem Landkreissüden alle nach Mering kommen und dafür durch die Wohngebiete fahren.

CSU-Sprecher Georg Resch wies darauf hin, dass es auf der mittleren Ebene ziemlich eng werden könnte und schlug vor, dass man diese wenn möglich ausweiten sollte. "Der ganze Standort ist eigentlich nicht ideal", merkte er kritisch an. Michaela Stadelmeyer meinte jedoch, dass der Platz ausreichend sei. "Damit können wir schon etwas anfangen", zeigte sie sich optimistisch. Da künftig nicht mehr auf dem Gelände kompostiert werde, gewinne man auch im Bereich der Grüngutannahme zusätzlichen Raum.

Öffnungszeiten ausweiten am Meringer Wertstoffhof

Sorgen wegen der beengten Situation äußerte auch Paul Kuhnert (UWG), der ein Chaos befürchtete. Stadelmeyer erklärte daraufhin, dass man die Öffnungszeiten ausweiten und damit die Situation entzerren könne.

Container für schweres Sammelgut wie Altholz und Sperrmüll sollen an der Stützmauer auf der untersten Ebene stehen. Die Kunden können sie dann von oben anfahren. Bild: Gönül Frey

Zu der Sitzung hatte der Bürgermeister auch Mitarbeiter des Wertstoffhofs eingeladen. Der 81-jährige Ignaz Steinhart arbeitet bereits seit zwölf Jahren auf der Meringer Sammelstelle. Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte er, dass er am wichtigsten finde, dass es an den Containern künftig Überdachungen gibt. Auch die Annahme von Holz aus dem Außenbereich ist ihm ein großes Anliegen: "Darum kämpfen wir schon seit 2018", stellt er fest. Für die Mitarbeiter selbst wäre es vorteilhaft, wenn der Personalcontainer nicht zu weit weg steht vom eigentlichen Arbeitsbereich.

Vonseiten des Landratsamtes geht es nun mit der grundsätzlich positiven Resonanz aus Mering in die konkrete Planung.

