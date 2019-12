vor 46 Min.

Grüne Kreistagsliste ist komplett

Sie führen die Kreistagsliste der Grünen an (von links): Bernhard Konrad, Wolfhard von Thienen, Magdalena Federlin, Dominik Gebhard, Monika Gebhard, Petra von Thienen, Claudia Eser-Schuberth, Lukas Dingelmaier, Katrin Müllegger-Steiger, Christina Haubrich, Stefan Lindauer, Alfred Seitz, Marion Brülls, Egon Stamp und Wolfgang Pfeiffer. Foto: Wolfgang Kauer

Katrin Müllegger-Steiger und Stefan Lindauer bilden die Doppelspitze. Mit diesen Themen wollen sie die Mitgliederzahl der Fraktion verdoppeln

Die Kreistagsliste von Bündnis 90/Die Grünen im Landkreis Aichach-Friedberg steht: 34 Frauen und 26 Männer treten an. Sie wollen so die Sitze im Kreistag verdoppeln und diesen weiblicher und jünger machen. Als Doppelspitze führen die Fraktionsvorsitzende Katrin Müllegger-Steiger und Landratskandidat Stefan Lindauer die Liste an.

Lindauer betont, dass die Grünen im Landkreis mit einer abwechslungsreichen, dynamischen und starken Liste für die Kreistagswahl im März 2020 antreten. Sie wurde nach einer Mitteilung des Kreisverbands getrennt für die Plätze eins bis zwölf und 13 bis 60 bei zwei Veranstaltungen nominiert.

Auf der Kreistagsliste finden sich Kandidaten und Kandidatinnen aus dem gesamten Landkreis sowie aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen. „Gemeinsam machen wir uns stark für eine vielfältige, bunte, barrierefreie und offene Gesellschaft, die sich sozial gerecht einsetzt, für alle Menschen im Landkreis.“ Katrin Müllegger-Steiger bekräftigt den Willen, die erfolgreiche Arbeit der Grünen im Kreistag personell verstärkt fortzusetzen.

Die Schwerpunkte der Grünen für den Landkreis wurden während der Antrittsreden der Kandidierenden deutlich. Neben der bestehenden Forderung eines 365-Euro-Tickets für alle im Landkreis sowie einen Ausbau der Verbindungen des Öffentlichen Personennahverkehrs wird auch besonderes Augenmerk auf Klima- und Umweltschutz, erneuerbare Energien in Bürgerhand, eine inklusive Gesellschaft, Tierschutz sowie auf den Erhalt und Förderung der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum gelegt.

Weitere große Zukunftsthemen sind Wohnen, Mobilität, Windkraft, Reduzierung von Pestiziden in der Landwirtschaft, Erhalt der Artenvielfalt, Abfallentsorgung, Flächenfraß sowie die Vernetzung des Landkreises.

Die Grünen in Bayern treten mit dem Motto „weil wir hier leben“ bei den Kommunalwahlen an. Die Landtagsabgeordnete Christina Haubrich betont in diesem Zusammenhang, dass grüne Kommunalpolitik Politik für die Menschen vor Ort ist und für mehr Klima- und Umweltschutz stehe. Die medizinische Versorgung im ländlichen Raum sehe sie dabei als eine der größten Herausforderungen. (FA)

